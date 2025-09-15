Эмаль проигрывает битву напиткам: как сохранить зубы крепкими несмотря на привычки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:30
Здоровье

Зубная эмаль, несмотря на прочность, остаётся крайне уязвимой перед воздействием кислот и неправильных привычек ухода. Стоматолог Яна Дьячкова напомнила, что даже привычные продукты и напитки способны значительно ускорить разрушение защитного слоя зубов.

Рыжая девушка улыбается
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка улыбается

Опасность газированных напитков

Главная проблема газировки — высокое содержание кислот. Когда такой напиток пьют медленно, зубы длительное время контактируют с кислой средой, и эмаль постепенно разрушается. Частое употребление сладкой газировки ещё и повышает риск развития кариеса, так как в кислой среде бактерии размножаются активнее.

"Газировка содержит кислоты, и при её медленном употреблении зубы фактически "купаются" в кислой среде", — сказала стоматолог Яна Дьячкова.

Апельсиновый сок не менее вреден

Многие считают свежевыжатый апельсиновый сок полезным началом дня. Однако его кислотность сравнима с уксусом, что делает напиток опасным для зубной эмали. Если пить его регулярно, риск эрозии и повышенной чувствительности зубов резко возрастает.

Ошибки в уходе за зубами

Помимо напитков, вред может причинить и неправильный выбор зубной щётки. Жёсткая или даже среднежёсткая щетина травмирует поверхность эмали и дёсны. Ещё одна опасная практика — домашние процедуры отбеливания. Стоматолог предупреждает: такие методы способны вызвать воспаление дёсен и ускорить развитие кариеса.

Когда чистить зубы после кислого

После кислых продуктов и напитков многие спешат почистить зубы, чтобы убрать остатки кислоты. Но это ошибка: в первые минуты эмаль особенно уязвима, и щётка только усиливает её повреждение. Оптимально подождать не менее 30 минут, за это время слюна частично восстановит минеральный баланс и защитит поверхность зуба.

Как сохранить эмаль

Чтобы снизить вредное воздействие:
• ограничьте употребление газировки и кислых соков;
• пейте такие напитки через трубочку, чтобы минимизировать контакт с зубами;
• отдавайте предпочтение мягким щёткам;
• не используйте агрессивные средства для отбеливания без консультации стоматолога.

Соблюдение этих рекомендаций позволит дольше сохранить здоровье эмали и избежать серьёзных стоматологических проблем.

Уточнения

Зубная эмаль - внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
