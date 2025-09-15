Фрукты берут реванш у недосыпа: как природа оказалась сильнее кофеина

Недосып негативно сказывается на работоспособности, настроении и общем самочувствии. Однако вернуть бодрость можно не только с помощью отдыха — важную роль играет и питание. Эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале отметила, что овощи и фрукты способны помочь организму быстрее восстановиться после бессонной ночи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка завтракает кашей

Почему именно овощи и фрукты

Эти продукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают обмен веществ и укрепляют нервную систему. Благодаря этому организм быстрее восполняет дефицит энергии и легче справляется со стрессом, вызванным отсутствием сна.

"Овощи и фрукты богаты витаминами, антиоксидантами и минералами, что способствует быстрому восполнению энергии", — сказала эндокринолог Зухра Павлова.

Данные исследований

Павлова сослалась на эксперимент с участием молодых людей из Новой Зеландии, США и Европы. Участники вели дневники, фиксируя настроение и уровень активности. Результаты показали: ключевым фактором эмоционального состояния является полноценный сон, но регулярное употребление овощей и фруктов помогает сгладить последствия недосыпа и улучшает настроение.

Что лучше избегать

После бессонной ночи многие тянутся к сладкому или кофеину, рассчитывая быстро взбодриться. Однако врач предупреждает: такие продукты лишь создают иллюзию энергии и перегружают организм, не решая проблему. Сахар вызывает резкие скачки глюкозы, а кофеин может спровоцировать раздражительность и ухудшить последующее засыпание.

Как поддержать организм

Чтобы быстрее восстановиться, специалисты советуют включать в рацион свежие сезонные фрукты и овощи, богатые витамином С, калием и магнием. Особенно полезны цитрусовые, ягоды, яблоки, шпинат и брокколи. Они не только восполняют запасы питательных веществ, но и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

Итог

Сон невозможно заменить едой, но правильно подобранный рацион может значительно облегчить последствия недосыпа. Овощи и фрукты становятся естественным источником бодрости и помогают организму мягко восстановиться без лишней нагрузки.

Уточнения

Недосыпание - последствия недостатка сна в течение нескольких дней или недель.

