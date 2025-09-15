Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вас обманывают на каждом рынке: названы самые грязные уловки продавцов
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Зелень, специи и чуть-чуть терпения: рецепт, который никогда не подведёт — хинкали у вас дома
Одинаковые упражнения, разные последствия: как пол меняет восприятие боли при тренировках
Триумф визажистки из Владивостока: как выглядит россиянка, победившая в конкурсе Миссис Европа 2025
Неожиданные победители Эмми-2025: кто обошёл фаворитов голосования
Остров-призрак в Татарском проливе: туда трудно добраться, но невозможно забыть
Каллас обвинила в безрассудной эскалации: дрон над Румынией поднял тревогу
Урожай собран, но битва не окончена: сад ждёт главный удар осени — профилактика до заморозков

Обычная прохлада превращается в врага: что скрывает работающий кондиционер

2:23
Здоровье

Современные кондиционеры делают пребывание в помещении комфортнее, однако вместе с прохладой они могут приносить и серьёзные неприятности для здоровья. Врачи отмечают, что именно эти устройства нередко становятся одной из причин головной боли и даже мигреней.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Влияние холодного воздуха

Доктор Даниэль Каллехо пояснил, что прохладный и сухой поток воздуха от кондиционера негативно воздействует на слизистые оболочки носа и бронхов. Они становятся более уязвимыми, повышается риск воспалительных процессов, сопровождающихся болями в голове.

"Холодный сухой воздух от охлаждающих устройств негативно воздействует на слизистые носа и бронхов", — сказал доктор Даниэль Каллехо.

Кроме того, кондиционер способствует пересыханию глаз. Это вызывает напряжение зрительных мышц и может становиться предвестником мигренозного приступа.

Перепады температур

Ещё один фактор риска — резкие колебания температуры. Организм плохо переносит переход из жаркого улицы в сильно охлаждённое помещение. Такие перепады отражаются на сосудах головного мозга, что приводит к спазмам и возникновению головной боли.

Загрязнённые фильтры

Не меньшую угрозу несут и сами устройства при неправильном уходе. Если фильтры кондиционера загрязнены, воздух очищается значительно хуже. Пыль и микрочастицы, скапливающиеся внутри, попадают в дыхательные пути и могут провоцировать воспалительные процессы, усугубляющие головные боли.

Шумовое воздействие

Специалисты также напоминают о роли шума. Постоянное жужжание или вибрация кондиционера действует раздражающе и может стать дополнительным триггером мигрени, особенно у людей, склонных к повышенной чувствительности к звукам.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать вред, эксперты советуют:
• регулярно чистить и менять фильтры;
• избегать слишком низких температур в помещении;
• стараться не находиться под прямым потоком холодного воздуха;
• использовать увлажнители, если в комнате слишком сухо.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить вероятность появления головных болей и сделает использование кондиционера более безопасным.

Уточнения

Кондиционе́р - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Последние материалы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны
Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона
Каменные мышцы оживают за 5 минут: это устройство работает быстрее массажиста
Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги
Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин
Природная чистюля оказалась жертвой плохой репутации: этому животному позавидует любой педант
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Знаешь что, Таня: Собчак и Буланова обменялись колкостями о вокале и хореографии
Польша скупает десятки Abrams: зачем Варшаве эти машины и при чем тут Украина?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.