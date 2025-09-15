Обычная прохлада превращается в врага: что скрывает работающий кондиционер

Современные кондиционеры делают пребывание в помещении комфортнее, однако вместе с прохладой они могут приносить и серьёзные неприятности для здоровья. Врачи отмечают, что именно эти устройства нередко становятся одной из причин головной боли и даже мигреней.

Влияние холодного воздуха

Доктор Даниэль Каллехо пояснил, что прохладный и сухой поток воздуха от кондиционера негативно воздействует на слизистые оболочки носа и бронхов. Они становятся более уязвимыми, повышается риск воспалительных процессов, сопровождающихся болями в голове.

"Холодный сухой воздух от охлаждающих устройств негативно воздействует на слизистые носа и бронхов", — сказал доктор Даниэль Каллехо.

Кроме того, кондиционер способствует пересыханию глаз. Это вызывает напряжение зрительных мышц и может становиться предвестником мигренозного приступа.

Перепады температур

Ещё один фактор риска — резкие колебания температуры. Организм плохо переносит переход из жаркого улицы в сильно охлаждённое помещение. Такие перепады отражаются на сосудах головного мозга, что приводит к спазмам и возникновению головной боли.

Загрязнённые фильтры

Не меньшую угрозу несут и сами устройства при неправильном уходе. Если фильтры кондиционера загрязнены, воздух очищается значительно хуже. Пыль и микрочастицы, скапливающиеся внутри, попадают в дыхательные пути и могут провоцировать воспалительные процессы, усугубляющие головные боли.

Шумовое воздействие

Специалисты также напоминают о роли шума. Постоянное жужжание или вибрация кондиционера действует раздражающе и может стать дополнительным триггером мигрени, особенно у людей, склонных к повышенной чувствительности к звукам.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать вред, эксперты советуют:

• регулярно чистить и менять фильтры;

• избегать слишком низких температур в помещении;

• стараться не находиться под прямым потоком холодного воздуха;

• использовать увлажнители, если в комнате слишком сухо.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить вероятность появления головных болей и сделает использование кондиционера более безопасным.

