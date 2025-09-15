Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин

Кето-диета, ставшая особенно популярной в последние годы, далеко не одинаково влияет на организм мужчин и женщин. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что половые гормоны играют ключевую роль в том, как организм реагирует на подобный рацион.

Суть исследования

Учёные наблюдали за группами самцов и самок мышей, которых перевели на питание с высоким содержанием жиров и минимальным количеством углеводов. Оказалось, что у самцов кето-диета приводила к ускоренному старению клеток и росту окислительного стресса. У самок таких негативных последствий зафиксировано не было.

Роль эстрогена

Особое внимание исследователи уделили гормону эстрогену. Именно он защищал женский организм от вредного воздействия кетогенного рациона. Когда самцам мышей вводили эстроген, разрушительные процессы в клетках замедлялись. В то же время блокировка действия этого гормона у самок с помощью тамоксифена вызывала старение клеток, аналогичное наблюдаемому у самцов.

Значение для питания человека

Кето-диета традиционно применяется при лечении эпилепсии, а также для контроля уровня сахара в крови у людей с диабетом. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что половые различия могут определять эффективность и безопасность подобного питания. Для мужчин подобный рацион, особенно при длительном соблюдении, может быть потенциально опасен, тогда как женщины в большей степени защищены благодаря действию эстрогена.

Персонализированный подход

Учёные подчёркивают, что понимание роли гормонов открывает путь к более точным и индивидуальным рекомендациям в диетологии. В будущем, возможно, питание будет подбираться не только с учётом состояния здоровья и образа жизни, но и с оглядкой на пол и гормональный фон.

Вывод

Кето-диета не универсальна: её влияние зависит от пола и уровня гормонов. Для безопасного и эффективного применения важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться со специалистами.

Уточнения

Кетогенная диета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

