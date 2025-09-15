Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин

Кето-диета, ставшая особенно популярной в последние годы, далеко не одинаково влияет на организм мужчин и женщин. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что половые гормоны играют ключевую роль в том, как организм реагирует на подобный рацион.
Учёные наблюдали за группами самцов и самок мышей, которых перевели на питание с высоким содержанием жиров и минимальным количеством углеводов. Оказалось, что у самцов кето-диета приводила к ускоренному старению клеток и росту окислительного стресса. У самок таких негативных последствий зафиксировано не было.
Особое внимание исследователи уделили гормону эстрогену. Именно он защищал женский организм от вредного воздействия кетогенного рациона. Когда самцам мышей вводили эстроген, разрушительные процессы в клетках замедлялись. В то же время блокировка действия этого гормона у самок с помощью тамоксифена вызывала старение клеток, аналогичное наблюдаемому у самцов.
Кето-диета традиционно применяется при лечении эпилепсии, а также для контроля уровня сахара в крови у людей с диабетом. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что половые различия могут определять эффективность и безопасность подобного питания. Для мужчин подобный рацион, особенно при длительном соблюдении, может быть потенциально опасен, тогда как женщины в большей степени защищены благодаря действию эстрогена.
Учёные подчёркивают, что понимание роли гормонов открывает путь к более точным и индивидуальным рекомендациям в диетологии. В будущем, возможно, питание будет подбираться не только с учётом состояния здоровья и образа жизни, но и с оглядкой на пол и гормональный фон.
Кето-диета не универсальна: её влияние зависит от пола и уровня гормонов. Для безопасного и эффективного применения важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться со специалистами.
Уточнения
Кетогенная диета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.
