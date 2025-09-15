Твёрдый сыр становится щитом для улыбки: эффект, который удивит на кухне

Многие продукты, которые мы едим ежедневно, оказывают не только общее влияние на организм, но и напрямую сказываются на здоровье зубов. В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог Сергей Агапкин напомнил, что твёрдые сорта сыра способны снижать риск кариеса.

Почему сыр полезен для зубов

Когда мы едим твёрдый сыр, его жевание запускает процессы, которые уменьшают активность бактерий, вызывающих разрушение зубной эмали. Благодаря этому риск образования кариеса заметно снижается. Кроме того, сыры богаты кальцием и фосфором, а эти минералы необходимы для укрепления эмали и поддержания прочности костной ткани.

"При жевании твёрдого сыра активность микробов, вызывающих кариес, снижается", — сказал реабилитолог Сергей Агапкин.

Таким образом, включение сыра в рацион может стать дополнительным средством профилактики стоматологических проблем.

Основные ошибки в уходе за зубами

Однако правильное питание — лишь часть защиты от кариеса. Стоматолог Константин Прокопенко ранее подчёркивал, что во многом развитие болезни связано с неверной техникой чистки зубов и выбором неподходящей щётки. Особенно важно очищать межзубные промежутки, ведь именно там локализуется почти половина случаев кариеса.

Для этого специалист советует использовать:

• зубную нить;

• специальные межзубные ёршики;

• ирригатор.

Также врач напоминает о необходимости очищать поверхность языка, где скапливаются бактерии. Это можно делать обычной щёткой или скребком.

Влияние продуктов на организм

Стоит учитывать, что продукты, полезные для одних органов, могут неблагоприятно сказываться на других системах. Например, доктор Франческо Брамбилла недавно обратил внимание, что шоколад, колбасы, кофеиновые напитки, искусственные подсластители и даже выдержанные сыры способны усиливать мигрень.

Именно поэтому эксперты рекомендуют выстраивать питание так, чтобы оно учитывало индивидуальные особенности организма: полезное для зубов не всегда одинаково безопасно для нервной системы или пищеварения.

Твёрдые сыры действительно могут помочь в профилактике кариеса, но они не заменяют полноценный уход за полостью рта. Комбинация правильного питания, регулярной чистки зубов и грамотного подбора средств гигиены остаётся самым надёжным способом сохранить здоровую улыбку.

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

