Этот вирус подбирается незаметно: вот кому нельзя оставаться без прививки

Здоровье

Вакцинация от гриппа необходима всем, особенно людям из группы риска и тем, кто часто контактирует с другими. Советы россиянам в свете прививочной кампании в беседе с Pravda.Ru дала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

вирус гриппа
Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вирус гриппа

Ярцева подчеркнула, что в первую очередь грипп опасен для пожилых, ослабленных людей, пациентов с сердечной недостаточностью и врожденными пороками сердца, а также для аллергиков, астматиков и детей. Специалист напомнила, что грипп является кардиотоксичным заболеванием.

"Я рекомендую вакцинироваться в состоянии, когда вы хорошо выспались, желательно перед выходными, в пятницу, например, чтобы вы могли позволить себе выспаться", — объяснила Ярцева.

По словам специалиста, прививаться стоит и взрослым, и детям, особенно тем, кто живет или работает в условиях большого скопления людей.

"Да, особенно тем, кто работает в офисе, кто ездит в метро, в транспорте. Особенно, если дома живут пожилые люди, лежачие больные, люди с ослабленным иммунитетом", — подчеркнула Ярцева.

Иммунолог уточнила, что на рынке представлены российские вакцины разного уровня антигенной нагрузки, выбор следует делать с учетом состояния здоровья и после консультации с врачом.

Она также отметила, что после прививки может быть легкая реакция организма в виде недомогания. Иммунолог добавила, что вакцинироваться можно начинать уже сейчас.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
