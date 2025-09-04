Разогнать метаболизм легко: простые методы, о которых вы не догадывались

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Здоровье

Разогнать метаболизм самостоятельно реально, но не все методы безопасны и доступны. О том, как повлиять на обмен веществ, в бесед с Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Женщина в поле
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в поле

Эксперт подчеркнул, что большинство средств, способных ускорять обмен веществ, запрещены в России, либо их применение требует контроля врача. Среди доступных и относительно безопасных способов он выделил кофе, зеленый чай, физические упражнения, дыхательные техники, плавание под водой, аспирин и определенные диетические подходы.

"Физическая активность повышает метаболизм на время выполнения упражнений, а интенсивность нагрузки определяет степень эффекта. Также кратковременно ускоряют обмен веществ новые впечатления, прогулки в незнакомых местах, секс и эмоции — испуг или смех", — объяснил Харлов.

По его словам, любые экстремальные ограничения в питании или попытки использовать препараты без контроля могут привести к стрессу, еще большему замедлению метаболизма и даже заболеваниям. 

"Метаболизм самостоятельно поддерживается только при активной, насыщенной и разнообразной жизни — с физической активностью, новыми впечатлениями и эмоциональным вовлечением. Если человек пытается его разогнать из-за скуки или апатии, это сигнал, что в его жизни недостаточно ярких эмоций", — подчеркнул гастроэнтеролог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
