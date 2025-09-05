Цифровой паспорт здоровья меняет правила игры — старение больше не будет прежним

В России стартовал уникальный научный проект, цель которого — создать "цифровой профиль здоровья" человека. Эта инициатива позволит по-новому взглянуть на процесс старения организма и даст возможность заметить первые сигналы перехода от состояния здоровья к болезни задолго до проявления симптомов.

Где и как реализуется проект

Пилотной площадкой стал город Лесной в Свердловской области — закрытый город, где активно работает Росатом. Здесь совместно с ФМБА и Минобрнауки уже второй год формируется когорта из тысячи здоровых добровольцев.

Их обследуют с применением современных методов, чтобы собрать данные о биомаркерах, влияющих на процессы старения и возникновения болезней.

Роль науки и технологий

Проект был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам академика, научного руководителя Национального центра физики и математики Александра Сергеева, на сегодняшний день накоплено огромное количество информации о биологических маркерах.

Для её анализа и систематизации активно используется искусственный интеллект, способный обрабатывать колоссальные массивы данных.

"Когорты из тысячи человек, здоровых людей, которые современными методами исследуются на разные маркеры, свидетельствующие о том, как скоро организм человека из состояния здоровья переходит в состояние болезни", — сказал академик Александр Сергеев.

Паспорт здоровья: шаг в будущее

Главная идея проекта — создание так называемого "паспорта здоровья". В него войдут индивидуальные особенности человека: генетические, эпигенетические, физиологические показатели. Такой документ позволит отслеживать динамику накопления опасных маркеров и своевременно предпринимать меры для снижения рисков.

"Это проект о том, каким образом нам сделать паспорт здорового человека со всеми его особенностями, генетическими, эпигенетическими и так далее. И следить по нему за накоплением опасных маркеров", — отметил академик Александр Сергеев.

Почему важна гармония в старении

Учёные подчеркивают, что не менее важно не только продлить жизнь, но и сохранить её качество. По словам Сергеева, для здорового долголетия необходимо, чтобы все органы человека старели равномерно. В противном случае возникают критические сбои, ведущие к преждевременному развитию заболеваний.

"Для того, чтобы нам жить долго и быть трудоспособными, нужно обеспечить, чтобы все органы человека старели более или менее с одинаковым темпом", — считает академик Александр Сергеев.

Потенциал проекта для медицины

Если эксперимент окажется успешным, цифровой профиль здоровья может стать основой для новых методов профилактики и персонализированной медицины в России. Такой подход позволит заранее предсказывать риски заболеваний, а значит, уменьшать нагрузку на систему здравоохранения и помогать людям дольше сохранять активность.

Восточный экономический форум: контекст

Презентация проекта состоялась в рамках Х Восточного экономического форума, который прошёл во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой форума стало "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В деловой программе форума запланировано более 100 сессий, а участие приняли свыше 4,5 тысяч представителей из более чем 70 стран.

Биомаркер старения - это параметр организма, отражающий функциональное состояние организма лучше, чем хронологический возраст.

