Пластиковая ловушка: вейпы оказались домом для целого микромира — прямой путь к проблемам с дыханием

4:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные всё чаще находят новые риски, связанные с использованием электронных сигарет. Недавнее исследование специалистов из Университета Флориды показало: внутри этих устройств развивается целый микромир, в том числе и грибки, которые способны вызывать болезни дыхательной системы.

Фото: flickr.com by Обзор TBEC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина курит вейп

Микроорганизмы обитают в вейпах

До сих пор большинство исследований было сосредоточено на химическом составе жидкости для вейпов и её воздействии на организм. Однако группа американских учёных решила изучить микробиологический аспект проблемы. В закрытом пластиковом корпусе устройства создаются условия, благоприятные для размножения микробов: перепады температуры, высокая влажность и отсутствие регулярной чистки.

Эксперты собрали смывы с мундштуков и картриджей у 25 человек, которые пользовались вейпами ежедневно, в основном одноразовыми. Большинство участников никогда не очищали свои устройства. Результаты удивили даже исследователей: практически все образцы оказались колонизированы грибками, а часть — ещё и бактериями.

Среди наиболее распространённых грибов встречались представители родов Rhodotorula, Aureobasidium, Meyerozyma и особенно часто — Cystobasidium minutum.

Влияние на здоровье

Для проверки того, как эти микроорганизмы воздействуют на дыхательную систему, учёные провели эксперимент на животных. В лёгкие мышей был введён грибок Cystobasidium minutum — именно он оказался наиболее типичным для электронных сигарет.

Наблюдения показали: у подопытных животных началось усиленное образование слизи, дыхание стало учащённым, появились признаки гиперреактивности бронхов. Гистологический анализ выявил ремоделирование дыхательных путей и гиперплазию бокаловидных клеток, что характерно для хронических заболеваний лёгких, включая бронхит.

Хотя грибок не всегда удавалось обнаружить в тканях дыхательных путей после процедуры, у одной из мышей он был найден. Это подтверждает: споры способны проникать в организм и оседать внутри.

Симптомы у людей

Среди добровольцев исследования около трети сообщили о проблемах с дыханием. Это были жалобы на кашель, периодическую одышку и дискомфорт в груди. При этом у многих пользователей не было хронических заболеваний лёгких ранее, что указывает на возможную связь между употреблением вейпов и появлением симптомов.

"Мы зарегистрировали 25 пользователей электронных сигарет, большинство из которых использовали электронные сигареты ежедневно, пользовались одноразовыми устройствами и не очищали их. Примерно треть испытуемых сообщили о респираторных симптомах", — сообщили эксперты.

Вейпы становятся рассадником грибов

Закрытая конструкция устройства и постоянная влажность создают идеальную среду для микробов. Одноразовые вейпы часто используются неделями без какой-либо обработки. Если в обычных сигаретах высокие температуры уничтожают большинство микроорганизмов, то в электронных устройствах температура нагревателя недостаточна для стерилизации.

Учёные отмечают, что грибковые споры могут долго сохраняться на пластике, а при каждом вдохе часть из них попадает в лёгкие. Даже если организм здорового человека справится с такой нагрузкой, у людей с ослабленным иммунитетом последствия могут быть гораздо серьёзнее.

Чем это грозит в будущем

На сегодняшний день нет убедительных данных, что именно грибки становятся прямой причиной тяжёлых заболеваний у вейперов. Но учёные не исключают такой возможности. Длительное воздействие спор на дыхательную систему способно приводить к хроническим воспалениям, снижению сопротивляемости лёгких и повышению риска инфекций.

Авторы исследования подчёркивают: электронные сигареты не могут считаться безопасной альтернативой обычному курению. Помимо химических веществ, попадающих в лёгкие, существует дополнительный фактор риска — патогенные микроорганизмы.

Что делать пользователям

Вдыхая пары из электронных сигарет, человек получает не только ароматизированный аэрозоль. Вместе с ним в дыхательные пути проникают споры грибов, которые способны спровоцировать хронические заболевания.

Регулярная чистка мундштуков и отказ от многоразового использования одноразовых устройств может снизить риск, но полностью его исключить невозможно. Самым надёжным способом сохранить здоровье лёгких остаётся отказ от курения в любом виде.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

