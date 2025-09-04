Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Таблетка, которая стирает детали воспоминаний: тайная цена удобного предохранения

Здоровье

Гормональные контрацептивы применяют миллионы женщин по всему миру. Обычно их назначают как надежный способ предохранения от нежелательной беременности, но всё больше исследований показывает, что их воздействие распространяется далеко за пределы репродуктивной системы. Влияние на эмоциональную сферу и память стало предметом пристального изучения учёных, и результаты этих работ выглядят не менее важными, чем привычные сведения о гормональных изменениях в организме.

таблетки
Фото: www.flickr.com by Адам, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
таблетки

Как меняется восприятие эмоций

Учёные отмечают, что у женщин, принимающих гормональные контрацептивы в форме таблеток, пластырей или имплантатов, эмоциональные реакции отличаются от тех, что наблюдаются при естественном цикле. При столкновении с яркими переживаниями такие женщины чаще реагируют сильнее. Это касается как положительных, так и отрицательных событий.

Особый интерес вызывает то, каким образом контрацептивы влияют на память. Было выявлено, что при попытке переосмыслить негативное событие или дистанцироваться от него, женщины на фоне гормональной терапии запоминают меньше деталей происходящего. При этом общая картина в памяти сохраняется, но мелкие подробности уходят на второй план.

Защитный механизм памяти

Механизм можно рассматривать как своеобразный щит психики. Вмешательство в гормональный баланс меняет работу тех участков мозга, которые отвечают за обработку неприятных впечатлений. Женщина меньше фиксируется на деталях, зато легче справляется с эмоциональным откликом. Исследователи называют этот эффект защитным, так как он помогает снизить уровень стресса и эмоционального напряжения.

"Запоминание меньшего количества деталей на самом деле может иметь защитный эффект", — заявили учёные.

Влияние на психическое здоровье

Ведущий автор работы, Беатрис Брандао из Университета Райс, подчёркивает, что эти результаты подтверждают давние догадки женщин и врачей.

"Для женщин результаты подчеркивают то, о чем многие из нас давно подозревали: гормональная контрацепция может влиять не только на репродуктивное здоровье, но и на области мозга, отвечающие за эмоции и память, которые играют ключевую роль в психическом здоровье", — сказала Беатрис Брандао.

Таким образом, речь идёт не просто о физиологических изменениях, а о потенциальном влиянии на настроение, восприятие мира и психологическую устойчивость.

Другие выявленные эффекты

Ранее исследования показали, что применение оральных контрацептивов связано и с другими особенностями поведения. Женщины могут становиться менее эмпатичными, чаще рисковать и снижать уровень стремления к успеху. Эти данные вызывают дискуссии среди специалистов, так как меняется не только физическое, но и социальное поведение.

Это важно знать

Гормональная контрацепция остаётся одним из самых популярных способов защиты от беременности, и для многих женщин её использование является необходимостью. Однако понимание дополнительных эффектов помогает принимать более осознанные решения. Для кого-то возможность мягче переживать стресс может стать преимуществом, а для других — поводом пересмотреть выбор метода предохранения.

Современные исследования всё чаще поднимают вопросы, которые раньше оставались на периферии внимания медицины. Если влияние на настроение и память подтвердится в более масштабных работах, врачи смогут учитывать эти особенности при подборе препаратов и консультировании пациенток.

Уточнения

Таблетка — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
