Диабет подкрадывается незаметно: болезнь, которую не излечить, но можно остановить — шанс есть

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярные обследования и активный образ жизни помогают значительно снизить риск развития сахарного диабета второго типа. Особенно важно помнить об этом людям, у которых в семье уже встречалось это заболевание: наследственность в данном случае играет значительную роль.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сахарный диабет

Почему важно следить за уровнем сахара в крови

Сахарный диабет второго типа развивается постепенно, и на первых этапах человек может не подозревать о проблеме. Симптомы появляются тогда, когда организм уже долгое время живёт в условиях нарушенного обмена веществ. Поэтому врачи советуют не дожидаться тревожных сигналов, а регулярно проверять уровень глюкозы.

"Во-первых, самое главное, периодически сдавать кровь на сахар, глюкозу в крови определять. В случае повышения — начать обследоваться дальше", — заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, особенно внимательно к таким анализам должны относиться люди, чьи родители, дедушки или бабушки имели диагноз диабет второго типа. В этом случае наследственный фактор может существенно повысить вероятность болезни.

Движение как способ защиты

Медики подчёркивают, что образ жизни имеет не меньшее значение, чем генетика. Если человек мало двигается, лишний вес и метаболические нарушения становятся обычным явлением. На этом фоне риск развития диабета многократно возрастает.

"Заниматься физически активными занятиями: прогулками, спортивными тренировками, плаванием. Правильно питаться", — посоветовала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Физическая активность помогает организму более эффективно использовать инсулин, а значит — поддерживать нормальный уровень сахара. Даже простые ежедневные прогулки уже оказывают заметное влияние.

Какую нагрузку выбрать

• Для тех, кто не привык к спорту, подойдут спокойные пешие прогулки.

• Постепенно можно добавлять плавание, йогу или велосипед.

• Тем, кто готов к более серьёзным нагрузкам, подойдут силовые тренировки или бег.

Важно выбирать такие виды активности, которые будут приносить удовольствие, иначе привычка долго не закрепится.

Роль питания

Помимо физической активности и контроля анализов, большое значение имеет рацион. Избыточное употребление быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи приводит к скачкам сахара и перегрузке поджелудочной железы.

Специалисты рекомендуют:

Отдать предпочтение овощам, цельнозерновым продуктам, рыбе и нежирному мясу. Сократить потребление сладостей, газированных напитков и белого хлеба. Следить за размером порций, чтобы не переедать.

Составить грамотное меню можно вместе с диетологом или обсудить основные правила питания с лечащим терапевтом.

Когда стоит насторожиться

Диабет второго типа на ранних стадиях может проявляться лишь лёгкой усталостью или жаждой. Однако есть признаки, которые требуют обращения к врачу:

• резкое снижение или увеличение массы тела;

• постоянная сухость во рту;

• учащённое мочеиспускание;

• плохое заживление ран.

Если такие симптомы появились, тянуть с обследованием не стоит.

Почему профилактика так важна

Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание, которое нельзя полностью излечить, но можно взять под контроль. Чем раньше человек начнёт заботиться о своём здоровье, тем меньше вероятность развития тяжёлых осложнений, таких как поражение сосудов, ухудшение зрения или проблемы с почками.

Профилактика требует дисциплины, но она значительно проще и эффективнее, чем лечение уже развившейся болезни. Регулярные обследования, активность и разумное питание становятся тем фундаментом, который помогает сохранить здоровье на долгие годы, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.

