У еды есть свой график: как настроить внутренние часы организма и получать максимум пользы

Здоровье

Влияние пищи на организм зависит не только от её состава, но и от того, в какое время она съедена. Одни продукты лучше дарят энергию утром, другие способствуют восстановлению вечером. Если правильно распределять рацион по часам, можно ощутимо повысить его пользу.

Банан

Когда есть банан

Банан богат углеводами, поэтому лучше всего он работает в первой половине дня. В это время организм активно расходует энергию, а не откладывает её в запас. Съеденный утром банан помогает взбодриться и поддерживает продуктивность. А вот вечером он может вызвать сонливость и нагрузить пищеварение лишними калориями.

Белки и мясные продукты

Ближе к вечеру организму требуется восстановление тканей и поддержание чувства сытости. Именно в это время лучше употреблять мясо, рыбу, яйца и другие белковые продукты — они перевариваются дольше и помогают избежать ночных перекусов.

Кофе и напитки

Многие привыкли пить кофе сразу после пробуждения, но диетологи советуют подождать хотя бы час. Дело в том, что утром уровень кортизола в организме и так высок, а кофе в этот момент действует слабее. Если же выпить его чуть позже, эффект бодрости будет заметнее.

Молочные продукты

Йогурт и другие молочные продукты особенно полезны вечером. Они поддерживают микрофлору кишечника и помогают расслабиться перед сном.

Орехи, семена и сладости

Орехи и семечки лучше оставить на дневные перекусы: они хорошо насыщают и помогают контролировать аппетит ближе к ужину. Сладости, если они всё же присутствуют в рационе, желательно есть до 15:00 — позже сахар усваивается хуже, а лишние калории начинают быстрее откладываться.

Овощи и злаки

Сырые овощи предпочтительнее употреблять в первой половине дня, пока пищеварение активно. Вечером лучше выбрать тушёные или варёные варианты. Хлеб и каши дают заряд энергии, но вечером они могут перегрузить организм, поэтому их стоит включать в завтрак или обед.

Цитрусовые и вода

Апельсины и мандарины хорошо активизируют обмен веществ, но натощак могут раздражать желудок. Лучше всего есть их после основного приёма пищи. А вот вода полезна всегда. Диетологи рекомендуют начинать утро со стакана тёплой воды, чтобы запустить пищеварение и обмен веществ.

Правильно подобранное время для приёма продуктов помогает контролировать вес, улучшает настроение и делает рацион более эффективным без лишних усилий.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

