У еды есть свой график: как настроить внутренние часы организма и получать максимум пользы

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Влияние пищи на организм зависит не только от её состава, но и от того, в какое время она съедена. Одни продукты лучше дарят энергию утром, другие способствуют восстановлению вечером. Если правильно распределять рацион по часам, можно ощутимо повысить его пользу.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банан

Когда есть банан

Банан богат углеводами, поэтому лучше всего он работает в первой половине дня. В это время организм активно расходует энергию, а не откладывает её в запас. Съеденный утром банан помогает взбодриться и поддерживает продуктивность. А вот вечером он может вызвать сонливость и нагрузить пищеварение лишними калориями.

Белки и мясные продукты

Ближе к вечеру организму требуется восстановление тканей и поддержание чувства сытости. Именно в это время лучше употреблять мясо, рыбу, яйца и другие белковые продукты — они перевариваются дольше и помогают избежать ночных перекусов.

Кофе и напитки

Многие привыкли пить кофе сразу после пробуждения, но диетологи советуют подождать хотя бы час. Дело в том, что утром уровень кортизола в организме и так высок, а кофе в этот момент действует слабее. Если же выпить его чуть позже, эффект бодрости будет заметнее.

Молочные продукты

Йогурт и другие молочные продукты особенно полезны вечером. Они поддерживают микрофлору кишечника и помогают расслабиться перед сном.

Орехи, семена и сладости

Орехи и семечки лучше оставить на дневные перекусы: они хорошо насыщают и помогают контролировать аппетит ближе к ужину. Сладости, если они всё же присутствуют в рационе, желательно есть до 15:00 — позже сахар усваивается хуже, а лишние калории начинают быстрее откладываться.

Овощи и злаки

Сырые овощи предпочтительнее употреблять в первой половине дня, пока пищеварение активно. Вечером лучше выбрать тушёные или варёные варианты. Хлеб и каши дают заряд энергии, но вечером они могут перегрузить организм, поэтому их стоит включать в завтрак или обед.

Цитрусовые и вода

Апельсины и мандарины хорошо активизируют обмен веществ, но натощак могут раздражать желудок. Лучше всего есть их после основного приёма пищи. А вот вода полезна всегда. Диетологи рекомендуют начинать утро со стакана тёплой воды, чтобы запустить пищеварение и обмен веществ.

Правильно подобранное время для приёма продуктов помогает контролировать вес, улучшает настроение и делает рацион более эффективным без лишних усилий.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

