Мешки и стойкие отёки под глазами — зловещий сигнал: игнорировать нельзя

Здоровье

Появление стойких отёков и "мешков" под глазами может сигнализировать не только о местных проблемах, но и о серьезных заболеваниях внутренних органов.

Как поясняет офтальмолог Гунва Аль-Терк, кожа вокруг глаз обладает особой анатомией — она очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, легко накапливающую жидкость.

Физиологические (временные) причины "мешков" под глазами

  • Недостаток сна и переутомление.
  • Избыточное потребление соли и алкоголя.
  • Аллергические реакции.
  • Длительная работа за компьютером.
  • Наследственные особенности строения тканей.

Патологические причины, требующие внимания

  • Заболевания почек (нефротический синдром, почечная недостаточность).
  • Сердечно-сосудистые патологии.
  • Болезни печени.
  • Нарушения функции щитовидной железы.
  • Воспалительные заболевания глаз.

Особенности почечных отеков

  1. Появляются утром и уменьшаются к вечеру.
  2. Двусторонние и симметричные.
  3. Мягкие, водянистые, легко смещаются при нажатии.
  4. Сопровождаются повышенным давлением.
  5. Могут сочетаться с изменениями мочеиспускания и цвета мочи.

Рекомендации специалиста при "мешках" под глазами

При стойких, симметричных отеках, особенно сопровождающихся другими симптомами (слабость, изменения давления, нарушения мочеиспускания), необходимо пройти обследование у терапевта и нефролога. Офтальмолог часто выступает в роли "первого фильтра", который может своевременно направить пациента к нужному специалисту для дальнейшей диагностики, сообщает Газета.Ru.

Важно понимать: регулярные отеки под глазами — это не просто косметический дефект, а возможный признак системных нарушений в организме. Своевременная диагностика позволяет выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
