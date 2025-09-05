Мешки и стойкие отёки под глазами — зловещий сигнал: игнорировать нельзя

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление стойких отёков и "мешков" под глазами может сигнализировать не только о местных проблемах, но и о серьезных заболеваниях внутренних органов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уход за зрелой кожей

Как поясняет офтальмолог Гунва Аль-Терк, кожа вокруг глаз обладает особой анатомией — она очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, легко накапливающую жидкость.

Физиологические (временные) причины "мешков" под глазами

Недостаток сна и переутомление.

Избыточное потребление соли и алкоголя.

Аллергические реакции.

Длительная работа за компьютером.

Наследственные особенности строения тканей.

Патологические причины, требующие внимания

Заболевания почек (нефротический синдром, почечная недостаточность).

Сердечно-сосудистые патологии.

Болезни печени.

Нарушения функции щитовидной железы.

Воспалительные заболевания глаз.

Особенности почечных отеков

Появляются утром и уменьшаются к вечеру. Двусторонние и симметричные. Мягкие, водянистые, легко смещаются при нажатии. Сопровождаются повышенным давлением. Могут сочетаться с изменениями мочеиспускания и цвета мочи.

Рекомендации специалиста при "мешках" под глазами

При стойких, симметричных отеках, особенно сопровождающихся другими симптомами (слабость, изменения давления, нарушения мочеиспускания), необходимо пройти обследование у терапевта и нефролога. Офтальмолог часто выступает в роли "первого фильтра", который может своевременно направить пациента к нужному специалисту для дальнейшей диагностики, сообщает Газета.Ru.

Важно понимать: регулярные отеки под глазами — это не просто косметический дефект, а возможный признак системных нарушений в организме. Своевременная диагностика позволяет выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

