Мешки и стойкие отёки под глазами — зловещий сигнал: игнорировать нельзя

Появление стойких отёков и "мешков" под глазами может сигнализировать не только о местных проблемах, но и о серьезных заболеваниях внутренних органов.
Как поясняет офтальмолог Гунва Аль-Терк, кожа вокруг глаз обладает особой анатомией — она очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, легко накапливающую жидкость.
При стойких, симметричных отеках, особенно сопровождающихся другими симптомами (слабость, изменения давления, нарушения мочеиспускания), необходимо пройти обследование у терапевта и нефролога. Офтальмолог часто выступает в роли "первого фильтра", который может своевременно направить пациента к нужному специалисту для дальнейшей диагностики, сообщает Газета.Ru.
Важно понимать: регулярные отеки под глазами — это не просто косметический дефект, а возможный признак системных нарушений в организме. Своевременная диагностика позволяет выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Уточнения
По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.
