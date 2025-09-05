Секрет долголетия раскрыт? Геропротекторы — персональный ключ к вечной молодости

Современная наука о долголетии рассматривает геропротекторы как перспективное направление для замедления возрастных изменений. Как объясняет доктор Инна Решетова, эти вещества способны влиять на ключевые механизмы старения, но их эффективность зависит от индивидуальных особенностей организма.

К числу изучаемых геропротекторов относятся:

Базовые вещества : таурин, глицин, берберин, NAC, физетин, уролитин.

: таурин, глицин, берберин, NAC, физетин, уролитин. Фармакологические препараты : метформин (одновременно воздействует на инсулинорезистентность).

: метформин (одновременно воздействует на инсулинорезистентность). Природные соединения : куркумин, магний, витамины D и K2.

: куркумин, магний, витамины D и K2. Локальные компоненты: уникальные вещества из российских ягод и фруктов.

Важные принципы применения

Персонализированный подход — не существует универсального "лекарства от старения". Диагностика прежде лечения — необходимо выявить нарушенные механизмы старения (известно около 15 механизмов старения). Комплексное воздействие — комбинация веществ, затрагивающих разные процессы.

Научная основа

Специалисты Института долголетия разрабатывают специальную панель биомаркеров старения, которая позволит точно определять, какие именно механизмы требуют коррекции у конкретного человека. Это поможет подбирать индивидуальные комбинации геропротекторов для максимальной эффективности, пишет Газета.Ru.

Практические рекомендации

Перед применением любых геропротекторов необходима консультация специалиста. Требуется комплексная диагностика состояния организма. Важно учитывать индивидуальные противопоказания и взаимодействия. Наибольший эффект дает сочетание геропротекторов с коррекцией образа жизни.

Доктор Решетова подчеркивает, что будущее anti-age медицины за персонализированными протоколами, а не за универсальными решениями.

"Нужно сначала определить, какой механизм старения дал сбой (а их сейчас известно как минимум 15), и только потом воздействовать на нарушенный механизм. И геропротекторы у каждого человека будут свои", — добавила врач.

Правильно подобранная комбинация геропротекторов может стать важной частью стратегии здорового долголетия, но только в рамках комплексного подхода к сохранению здоровья.

Геропротекторы (дословный перевод «защищающие от старости») — общее название для группы веществ, в отношении которых обнаружена способность увеличивать продолжительность жизни животных.

