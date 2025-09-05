Секрет долголетия раскрыт? Геропротекторы — персональный ключ к вечной молодости

Современная наука о долголетии рассматривает геропротекторы как перспективное направление для замедления возрастных изменений. Как объясняет доктор Инна Решетова, эти вещества способны влиять на ключевые механизмы старения, но их эффективность зависит от индивидуальных особенностей организма.
Специалисты Института долголетия разрабатывают специальную панель биомаркеров старения, которая позволит точно определять, какие именно механизмы требуют коррекции у конкретного человека. Это поможет подбирать индивидуальные комбинации геропротекторов для максимальной эффективности, пишет Газета.Ru.
Доктор Решетова подчеркивает, что будущее anti-age медицины за персонализированными протоколами, а не за универсальными решениями.
"Нужно сначала определить, какой механизм старения дал сбой (а их сейчас известно как минимум 15), и только потом воздействовать на нарушенный механизм. И геропротекторы у каждого человека будут свои", — добавила врач.
Правильно подобранная комбинация геропротекторов может стать важной частью стратегии здорового долголетия, но только в рамках комплексного подхода к сохранению здоровья.
Уточнения
Геропротекторы (дословный перевод «защищающие от старости») — общее название для группы веществ, в отношении которых обнаружена способность увеличивать продолжительность жизни животных.
