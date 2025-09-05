Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете
Ноги за 20 минут в день: простые упражнения дома меняют фигуру всего за несколько недель
Когда машины начинают мыслить иначе: чем опасен и полезен переход на нейроморфные сенсоры

Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно

1:33
Здоровье

Распространенное мнение о том, что сладости напрямую разрушают зубную эмаль, оказалось мифом.

Кусочки тортов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусочки тортов

Как объясняет ортодонт Марьяна Барагунова, сахар сам по себе не повреждает зубы. Опасность возникает только когда частицы сладкой пищи остаются на поверхности зубов, создавая идеальную среду для размножения бактерий. Именно продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов — кислоты — становятся причиной кариеса.

Наиболее опасные для зубов продукты

  • Липкие сладости (ириски, карамель, мармелад).
  • Шоколадные батончики с тягучими начинками.
  • Сладкая газировка, сочетающая сахар и кислоту.

Правила безопасного употребления сладкого

  1. Чистите зубы не менее двух минут дважды в день.
  2. Используйте зубную нить и ирригатор для очистки межзубных промежутков.
  3. Ограничьте время контакта сладостей с зубами.
  4. После сладкого прополощите рот водой.

Важно: не количество сладкого, а продолжительность его контакта с зубами определяет риск развития кариеса. Липкие конфеты, которые остаются на эмали часами, гораздо опаснее, чем кусок торта, съеденный за несколько минут, уточняет Газета.Ru.

Регулярная и правильная гигиена полости рта позволяет наслаждаться сладостями без вреда для зубов. Ключевое значение имеет не отказ от десертов, а своевременное удаление остатков пищи и профессиональный уход за зубами.

Уточнения

Ка́риес (лат  caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Авто
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия
Ноги за 20 минут в день: простые упражнения дома меняют фигуру всего за несколько недель
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете
Когда машины начинают мыслить иначе: чем опасен и полезен переход на нейроморфные сенсоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.