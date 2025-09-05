Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно

Распространенное мнение о том, что сладости напрямую разрушают зубную эмаль, оказалось мифом.

Как объясняет ортодонт Марьяна Барагунова, сахар сам по себе не повреждает зубы. Опасность возникает только когда частицы сладкой пищи остаются на поверхности зубов, создавая идеальную среду для размножения бактерий. Именно продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов — кислоты — становятся причиной кариеса.

Наиболее опасные для зубов продукты

Липкие сладости (ириски, карамель, мармелад).

Шоколадные батончики с тягучими начинками.

Сладкая газировка, сочетающая сахар и кислоту.

Правила безопасного употребления сладкого

Чистите зубы не менее двух минут дважды в день. Используйте зубную нить и ирригатор для очистки межзубных промежутков. Ограничьте время контакта сладостей с зубами. После сладкого прополощите рот водой.

Важно: не количество сладкого, а продолжительность его контакта с зубами определяет риск развития кариеса. Липкие конфеты, которые остаются на эмали часами, гораздо опаснее, чем кусок торта, съеденный за несколько минут, уточняет Газета.Ru.

Регулярная и правильная гигиена полости рта позволяет наслаждаться сладостями без вреда для зубов. Ключевое значение имеет не отказ от десертов, а своевременное удаление остатков пищи и профессиональный уход за зубами.

Уточнения

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

