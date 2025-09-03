Похудение с риском для жизни: диеты, которые разрушают организм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:42
Здоровье

Экстремальные диеты и монопрограммы питания способны причинять серьезный вред организму, включая потерю мышечной массы, нарушения электролитного баланса и сердечного ритма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог и нефролог Анна Коробкина.

Пустая тарелка со стаканом воды
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пустая тарелка со стаканом воды

"Любую диету, если ее применять неправильно, можно довести до абсурда, и она может представлять опасность. Даже относительно здоровый человек, без хронических заболеваний, рискует столкнуться с серьезными последствиями при экстремально низкокалорийных режимах — менее 500 калорий в сутки", — рассказала эксперт.

По словам Коробкиной, к наиболее опасным относятся детокс-программы, голодные и соковые монодиеты. Длительное соблюдение таких схем питания приводит к потере мышечной массы, электролитным нарушениям, дефициту витаминов и минералов, что, в свою очередь, может вызвать аритмии, ухудшение обмена веществ и замедление метаболизма.

"Если следовать этим диетам несколько дней — серьезных последствий не будет, но долгое увлечение экстремальными программами способно вызвать серьезные нарушения работы организма. Человек теряет активную мышечную массу, снижается способность организма тратить калории, и при возвращении к обычному рациону возникает риск быстрого набора веса", — пояснила специалист.

Диетолог отметила также опасность диет, основанных на одном продукте или слишком ограниченных по составу.

"Диета, основанная на одном продукте, будь то гречка, кефир, яблоки или капуста, вызывает дефицит белков, жиров и микроэлементов, что ведет к выпадению волос, гормональным нарушениям, сбоям менструального цикла и проблемам с ЖКТ", — рассказала диетолог.

Кроме того, эксперт обратила внимание на риски низкоуглеводных и высокобелковых диет.

"Чрезмерно низкое потребление углеводов или чрезмерное увлечение высокобелковыми схемами питания может привести к проблемам с почками, повышению уровня мочевой кислоты и обезвоживанию, особенно у людей с заболеваниями печени и почек", — подчеркнула Коробкина.

Что касается безопасного выхода из экстремальных диет, специалист рекомендует постепенное увеличение калорий и расширение рациона.

"Если диета была низкокалорийной или монопродуктовой, необходимо постепенно добирать калории по 200–300 за раз, наблюдая за состоянием организма. Резкий возврат к привычному питанию способен вызвать набор лишнего веса и перегрузку организма", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
