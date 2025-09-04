Белая паутина мандарина: то, что мы счищали всю жизнь, оказалось полезнее мякоти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Мандарины ассоциируются с праздниками, зимой и сладким цитрусовым ароматом. Большинство людей без колебаний счищают белые волокна, покрывающие дольки, считая их бесполезными и даже мешающими вкусу. На самом деле именно эта часть мандарина, которую в ботанике называют альбедо, содержит вещества, делающие фрукт ещё ценнее.

Мандарины
Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мандарины

Белая прослойка: не вкус, а польза

  • Альбедо практически не имеет ярко выраженного вкуса, но при этом богато клетчаткой и витамином С. По данным Journal of Agricultural and Food Chemistry, в белой прослойке цитрусового витамина С почти столько же, сколько и в мякоти. Таким образом, привычка полностью очищать дольки лишает нас части пользы.

Пектин: природный регулятор аппетита

  • В альбедо содержится пектин — растворимая клетчатка, известная своим свойством снижать уровень "плохого" холестерина и продлевать чувство сытости. Исследование, опубликованное в Food Hydrocolloids, подтверждает: регулярное употребление продуктов с пектином помогает контролировать вес и улучшает работу кишечника.

Флавоноиды: защита сосудов и сахара в крови

  • Два главных флавоноида мандариновой кожуры — гесперидин и нарингенин. Первый обладает противовоспалительным действием и поддерживает здоровье вен. Второй помогает контролировать уровень сахара и известен как природный "жиросжигатель". В обзоре Nutrients отмечается, что нарингенин снижает риски метаболических нарушений. Грейпфрут остаётся чемпионом по его содержанию, но и мандарины вносят свой вклад, если есть их вместе с белой прослойкой.

Каротиноиды и лимонен: защита от рака

  • В альбедо содержатся каротиноиды, которые, согласно публикации Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, могут снижать риск рака печени. Кроме того, там есть лимонен — соединение, известное своей защитой от опухолей молочной железы. Таким образом, мандариновая кожица работает как дополнительный источник антиканцерогенных веществ.

Дополнительные бонусы для здоровья женщин

  • Учёные отмечают, что гесперидин может облегчать проявления менопаузы и положительно влиять на гормональный баланс у женщин старшего возраста. Об этом сообщают исследования, опубликованные в Phytotherapy Research. То, что многие привыкли счищать, на самом деле помогает организму мягче переживать возрастные изменения.

Чем заменить альбедо, если есть не хочется

  • Конечно, не все готовы есть мандарин целиком вместе с белыми волокнами. В этом случае стоит включить в рацион яблоки, груши или капусту. Эти продукты также содержат клетчатку, витамин С и антиоксиданты, а капуста даже в квашеном виде сохраняет большую часть пользы.

Несколько долек мандарина вместе с белой кожицей — простой и доступный способ получить дополнительную пользу для здоровья.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
