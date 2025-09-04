Белая паутина мандарина: то, что мы счищали всю жизнь, оказалось полезнее мякоти

Мандарины ассоциируются с праздниками, зимой и сладким цитрусовым ароматом. Большинство людей без колебаний счищают белые волокна, покрывающие дольки, считая их бесполезными и даже мешающими вкусу. На самом деле именно эта часть мандарина, которую в ботанике называют альбедо, содержит вещества, делающие фрукт ещё ценнее.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

Белая прослойка: не вкус, а польза

Альбедо практически не имеет ярко выраженного вкуса, но при этом богато клетчаткой и витамином С. По данным Journal of Agricultural and Food Chemistry, в белой прослойке цитрусового витамина С почти столько же, сколько и в мякоти. Таким образом, привычка полностью очищать дольки лишает нас части пользы.

Пектин: природный регулятор аппетита

В альбедо содержится пектин — растворимая клетчатка, известная своим свойством снижать уровень "плохого" холестерина и продлевать чувство сытости. Исследование, опубликованное в Food Hydrocolloids, подтверждает: регулярное употребление продуктов с пектином помогает контролировать вес и улучшает работу кишечника.

Флавоноиды: защита сосудов и сахара в крови

Два главных флавоноида мандариновой кожуры — гесперидин и нарингенин. Первый обладает противовоспалительным действием и поддерживает здоровье вен. Второй помогает контролировать уровень сахара и известен как природный "жиросжигатель". В обзоре Nutrients отмечается, что нарингенин снижает риски метаболических нарушений. Грейпфрут остаётся чемпионом по его содержанию, но и мандарины вносят свой вклад, если есть их вместе с белой прослойкой.

Каротиноиды и лимонен: защита от рака

В альбедо содержатся каротиноиды, которые, согласно публикации Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, могут снижать риск рака печени. Кроме того, там есть лимонен — соединение, известное своей защитой от опухолей молочной железы. Таким образом, мандариновая кожица работает как дополнительный источник антиканцерогенных веществ.

Дополнительные бонусы для здоровья женщин

Учёные отмечают, что гесперидин может облегчать проявления менопаузы и положительно влиять на гормональный баланс у женщин старшего возраста. Об этом сообщают исследования, опубликованные в Phytotherapy Research. То, что многие привыкли счищать, на самом деле помогает организму мягче переживать возрастные изменения.

Чем заменить альбедо, если есть не хочется

Конечно, не все готовы есть мандарин целиком вместе с белыми волокнами. В этом случае стоит включить в рацион яблоки, груши или капусту. Эти продукты также содержат клетчатку, витамин С и антиоксиданты, а капуста даже в квашеном виде сохраняет большую часть пользы.

Несколько долек мандарина вместе с белой кожицей — простой и доступный способ получить дополнительную пользу для здоровья.

