Овощи-оборотни: сладкая ловушка, из-за которой фигура так и не становится стройной

Овощи традиционно считаются основой здорового питания и обязательной частью рациона для тех, кто хочет похудеть. Но не все они одинаково полезны для фигуры. Некоторые виды содержат слишком много сахара или крахмала, провоцируют скачки глюкозы в крови и замедляют процесс снижения веса. Разберёмся, какие овощи могут сыграть против стройности.

Морковь: сладкий сюрприз

Яркая и вкусная морковь давно закрепилась в списке полезных продуктов. Она богата бета-каротином, витаминами и клетчаткой. Однако в ней немало сахарозы, которая делает этот корнеплод коварным союзником лишних килограммов. Согласно данным Journal of the American Dietetic Association, избыточное употребление моркови может влиять на уровень сахара в крови. Поэтому диетологи советуют ограничиваться одной-двумя морковками в день, особенно если цель — похудение.

Огурцы: не такие безобидные

Огурцы часто становятся основой летних салатов и диет. Они действительно помогают восполнить запас жидкости благодаря высокому содержанию воды. Но при этом в них крайне мало клетчатки, что делает огурцы малосытым продуктом. Исследование, опубликованное в Appetite, показало: продукты с низкой пищевой плотностью вызывают быстрое чувство голода и подталкивают к перееданию. В результате огурцы становятся косвенной причиной лишних перекусов.

Свёкла: скрытые углеводы

Свёкла — источник витаминов, минералов и антиоксидантов. Но вместе с этим в ней содержится много сахара и крахмала. По данным British Journal of Nutrition, употребление свёклы может приводить к резким скачкам глюкозы, особенно у людей с нарушением толерантности к сахару. Кроме того, исследования показывают, что богатые углеводами продукты стимулируют организм к накоплению жира. Поэтому свёклу стоит есть умеренно, а при проблемах с уровнем сахара — особенно осторожно.

Горох: полезный, но калорийный

Свежий зелёный горошек богат растительным белком, клетчаткой и минералами. Однако у него есть и обратная сторона: в горохе немало крахмала, а значит, и калорий. Согласно данным International Journal of Obesity, регулярное превышение порции бобовых может приводить к накоплению жира в области живота. Полностью исключать горох не стоит — он полезен, но контроль количества обязателен.

Кукуруза: лидер по сахару

Кукуруза часто воспринимается как безопасный гарнир, но на самом деле она способна помешать снижению веса. В ней много сахара и крахмала, которые вызывают быстрые скачки глюкозы и инсулина. Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало: регулярное употребление кукурузы связано с набором веса у взрослых. Поэтому тем, кто следит за фигурой или уровнем сахара в крови, кукурузу лучше исключить.

Упор лучше делать на овощи с высоким содержанием клетчатки и низкой гликемической нагрузкой — именно они помогают держать вес под контролем и сохранять чувство сытости надолго.

