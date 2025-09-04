Таймер бессонницы внутри вас: 7 пугающих причин, почему каждую ночь глаза открываются в одно и то же время

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Наш организм работает по циркадным ритмам — 24-часовому внутреннему циклу, регулирующему гормоны сна и бодрствования. В определённые периоды ночи сон становится более поверхностным, и именно тогда внешние или внутренние факторы легче выводят нас из состояния покоя. Поэтому неудивительно, что многие замечают: просыпаются они в одно и то же время.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
  • Бессонницей называют трудности с засыпанием, частые пробуждения и ощущение, что сон не восстанавливает силы. Она встречается не менее трёх раз в неделю и длится месяцами, превращаясь в хроническое расстройство. Виновниками могут быть кофеин вечером, гаджеты в постели, сменный график работы, стресс или неподходящие условия в спальне.

Стресс

  • Кратковременный стресс полезен, он мобилизует организм. Но хронический — разрушителен. При длительном напряжении активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, уровень кортизола остаётся высоким, и мозг словно застревает в режиме "бодрствования". В результате сон становится поверхностным и прерывистым.

Возраст

  • С возрастом сон неизбежно меняется: пожилые люди засыпают раньше и чаще просыпаются ночью. Это связано с перестройкой циркадных ритмов. Ночные пробуждения становятся нормой, но при этом могут вызывать усталость днём. Помогают когнитивно-поведенческая терапия и светотерапия.

Гормональные колебания

Женщины чаще сталкиваются с ночными пробуждениями из-за гормональных изменений — во время беременности, в перименопаузе и менопаузе. Беременных могут тревожить физические неудобства, а при менопаузе — перепады температуры тела и приливы. Решением могут стать специальные подушки, лёгкое постельное бельё и охлаждающие аксессуары.

Лекарства

Некоторые препараты напрямую влияют на сон.

  • Бета-блокаторы снижают выработку мелатонина, из-за чего сложнее погружаться в глубокие фазы сна.
  • Диуретики заставляют чаще вставать ночью в туалет.
  • Антидепрессанты могут вызывать ночные пробуждения как побочный эффект.

При подобных проблемах важно обсудить замену или корректировку дозировки с врачом.

Образ жизни

  • Так называемая "гигиена сна" играет ключевую роль. Курение, нерегулярное время отхода ко сну, поздний просмотр сериалов или вечерний кофе — всё это повышает риск просыпаться ночью. Установление режима, отказ от стимуляторов вечером и регулярная физическая активность помогают выстроить стабильный сон.

Хроническая боль

  • Люди, живущие с постоянной болью, часто страдают от нарушений сна. Боль мешает заснуть и приводит к частым пробуждениям. Ситуацию усугубляет то, что недосып усиливает восприятие боли. Получается замкнутый круг, разорвать который помогают комплексное лечение, снижение воспаления и работа с психоэмоциональным состоянием.

Один-два ночных пробуждения в неделю не являются патологией. Но если они повторяются регулярно, снижают работоспособность и влияют на качество жизни — стоит обратиться к врачу. Важно исключить нарушения сна (апноэ, синдром беспокойных ног), хронические заболевания или психоэмоциональные расстройства.

