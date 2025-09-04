Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие или длинные? Как выбрать идеальную длину штор и не ошибиться
Бьюти-бум: почему все наносят пчелиный яд на лицо и довольны
Простой тест на долголетие: один показатель способен предсказать ваши годы жизни
Загадочная жизнь Гафта: как актёр упал в оркестровую яму и получил помощь от жены Ельцина
Больше, чем просто склад: Ozon запускает мега-проект в Якутии
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт
Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ
Острый перец оказался тайным союзником стройности: жгучая специя против жировых ловушек

Три напитка, которые крадут вашу память: назван главный чёрный список для мозга

3:31
Здоровье

Мы привыкли следить за тем, что едим, но редко задумываемся о том, что пьём. Между тем мозг так же чувствителен к качеству напитков, как и к питанию.

Девушка пьёт газированный напиток
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт газированный напиток

"Ваш мозг буквально строится из того, что вы едите и пьёте. Если хотите сохранить ясность ума и концентрацию, важно не только то, что попадает на тарелку, но и то, что в стакане". — подчёркивает нейропсихолог, доктор Джасдип С. Хундал из Hackensack Meridian.

Эксперт называет три напитка, которые кажутся привычными и даже безобидными, но на самом деле подрывают когнитивное здоровье.

Диетические газированные напитки

Многие выбирают "диетическую колу" вместо сладкой, думая, что это безопаснее. Но исследования показывают: искусственные подсластители (аспартам, ацесульфам К и др.) могут негативно влиять на работу мозга.

"Некоторые исследования связывают аспартам с головными болями, перепадами настроения и тревожностью. При частом употреблении он может способствовать когнитивным нарушениям", — поясняет нейропсихолог.

Другими словами, даже если такие напитки не содержат сахара, они создают дополнительную химическую нагрузку, с которой мозгу приходится бороться.

Алкоголь, включая вино

До сих пор бытует миф, что бокал красного вина полезен для сердца и мозга. Но учёные напоминают: этанол токсичен в любых количествах. Даже при умеренном употреблении алкоголь нарушает память, концентрацию и работу исполнительных функций.

"Алкоголь расслабляет, но замедляет когнитивные процессы. Он связан с уменьшением объёма мозга и повышенным риском деменции", — отмечает доктор Хундал.

Даже один бокал "для пользы" — это та же молекула этанола, которая разрушает нервные связи.

Фруктовые соки

Кажется, что стакан апельсинового или яблочного сока — это витаминная бомба. На деле это "жидкий сахар" без клетчатки, которая в свежих фруктах помогает замедлить усвоение глюкозы.

Избыток сахара в соках вызывает воспалительные процессы, нарушает регуляцию инсулина и может снижать объём участков мозга, отвечающих за память.

"Фруктовый сок без мякоти — это сахарный коктейль. Он перегружает мозг и со временем ухудшает когнитивные функции", — подчёркивает эксперт.

Чем заменить вредные напитки

Самый надёжный выбор — вода. Её стоит пить 1,5-2 литра в день. Для разнообразия можно добавить ломтик цитрусовых, листья мяты или кусочки огурца.

Хорошей альтернативой будут зелёный и чёрный чай: они богаты антиоксидантами, которые защищают мозг от окислительного стресса. Кофе также допустим, но не более 3-5 чашек в день и до 17:00, чтобы не нарушать сон.

Не только питание

Мозг обновляется всю жизнь, и его здоровье зависит не только от диеты. Физическая активность, умственная нагрузка (чтение, головоломки, изучение нового) и социальные контакты — всё это помогает формировать новые нейронные связи и снижает риск деменции.

А качественный сон остаётся главным "ремонтом" для мозга, позволяя ему восстанавливаться и готовиться к новым задачам.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт
Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ
Острый перец оказался тайным союзником стройности: жгучая специя против жировых ловушек
Уголь в косметике: чёрная магия, которая работает без побочных эффектов
Селфи на работе может стоить карьеры: почему фото грозит увольнением
Худший аэропорт Европы заставляет терять время и чемоданы: 34 тысячи жалоб за год
Это уже не просто спорткар: гибридный Porsche 911 Turbo обещает разорвать и трек, и рынок
Таймер бессонницы внутри вас: 7 пугающих причин, почему каждую ночь глаза открываются в одно и то же время
Царские замашки Диброва: ведущий рассуждает о прислуге, но его прошлое хранит тайну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.