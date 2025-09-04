Три напитка, которые крадут вашу память: назван главный чёрный список для мозга

Мы привыкли следить за тем, что едим, но редко задумываемся о том, что пьём. Между тем мозг так же чувствителен к качеству напитков, как и к питанию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт газированный напиток

"Ваш мозг буквально строится из того, что вы едите и пьёте. Если хотите сохранить ясность ума и концентрацию, важно не только то, что попадает на тарелку, но и то, что в стакане". — подчёркивает нейропсихолог, доктор Джасдип С. Хундал из Hackensack Meridian.

Эксперт называет три напитка, которые кажутся привычными и даже безобидными, но на самом деле подрывают когнитивное здоровье.

Диетические газированные напитки

Многие выбирают "диетическую колу" вместо сладкой, думая, что это безопаснее. Но исследования показывают: искусственные подсластители (аспартам, ацесульфам К и др.) могут негативно влиять на работу мозга.

"Некоторые исследования связывают аспартам с головными болями, перепадами настроения и тревожностью. При частом употреблении он может способствовать когнитивным нарушениям", — поясняет нейропсихолог.

Другими словами, даже если такие напитки не содержат сахара, они создают дополнительную химическую нагрузку, с которой мозгу приходится бороться.

Алкоголь, включая вино

До сих пор бытует миф, что бокал красного вина полезен для сердца и мозга. Но учёные напоминают: этанол токсичен в любых количествах. Даже при умеренном употреблении алкоголь нарушает память, концентрацию и работу исполнительных функций.

"Алкоголь расслабляет, но замедляет когнитивные процессы. Он связан с уменьшением объёма мозга и повышенным риском деменции", — отмечает доктор Хундал.

Даже один бокал "для пользы" — это та же молекула этанола, которая разрушает нервные связи.

Фруктовые соки

Кажется, что стакан апельсинового или яблочного сока — это витаминная бомба. На деле это "жидкий сахар" без клетчатки, которая в свежих фруктах помогает замедлить усвоение глюкозы.

Избыток сахара в соках вызывает воспалительные процессы, нарушает регуляцию инсулина и может снижать объём участков мозга, отвечающих за память.

"Фруктовый сок без мякоти — это сахарный коктейль. Он перегружает мозг и со временем ухудшает когнитивные функции", — подчёркивает эксперт.

Чем заменить вредные напитки

Самый надёжный выбор — вода. Её стоит пить 1,5-2 литра в день. Для разнообразия можно добавить ломтик цитрусовых, листья мяты или кусочки огурца.

Хорошей альтернативой будут зелёный и чёрный чай: они богаты антиоксидантами, которые защищают мозг от окислительного стресса. Кофе также допустим, но не более 3-5 чашек в день и до 17:00, чтобы не нарушать сон.

Не только питание

Мозг обновляется всю жизнь, и его здоровье зависит не только от диеты. Физическая активность, умственная нагрузка (чтение, головоломки, изучение нового) и социальные контакты — всё это помогает формировать новые нейронные связи и снижает риск деменции.

А качественный сон остаётся главным "ремонтом" для мозга, позволяя ему восстанавливаться и готовиться к новым задачам.

