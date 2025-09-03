Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три напитка, которые крадут вашу память: назван главный чёрный список для мозга
Фитнес расставляет ловушки: десятки направлений манят, но не каждое стоит усилий
Велосипед в темноте — почти как машина без фар: закон не прощает ошибок
Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё
Роковая тайна глубин: что скрывали США, финансируя экспедицию к Титанику
Укачивает в дороге? Срочно включите это
Шкаф на века: 7 трендов, которые сделают ваш интерьер актуальным до 2050 года
Любовь, которая убивает: шесть привычек хозяев сокращают жизнь собак быстрее болезней и старости
Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах

Соль, пузыри и бактерии: три факта о соленьях перевернут ваши представления о еде

3:36
Здоровье

Огурцы, капуста, морковь или цветная капуста в банке знакомы каждому, но мало кто задумывается, что за технология стоит за их вкусом. Большинство привычных покупных маринадов готовят на уксусе — он консервирует продукт, но почти не обогащает его полезными веществами.

Соленья
Фото: flickr.com by ccarlstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Соленья

Совсем другое дело — овощи, прошедшие лактоферментацию. В этом случае продукт погружается в солёный раствор и естественным образом ферментируется молочнокислыми бактериями. Эти микроорганизмы живут на кожице овощей и запускают процесс, благодаря которому вкус становится мягче, а питательная ценность — выше.

  • Важно: "молочная кислота" не имеет отношения к лактозе и молочным продуктам. Это естественное вещество, которое обеспечивает безопасность хранения и даёт соленьям их характерный вкус.

Витамины и антиоксиданты в каждом кусочке

Ферментация не просто сохраняет овощи, но и делает их богаче по составу. Во время процесса бактерии вырабатывают ферменты, которые расщепляют углеводы и образуют новые вещества: витамины С, группы В, К и аминокислоты. Кроме того, овощи теряют часть воды, что делает их более концентрированными по питательным веществам и антиоксидантам.

Например, лактоферментированный перец содержит больше витамина С, чем свежий. К тому же в процессе "сгорает" часть сахара, что снижает гликемический индекс продуктов — полезный бонус для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Друзья микробиоты и пищеварения

Ферментированные овощи можно назвать "предварительно переваренными". Бактерии частично расщепляют клетчатку и сахара, поэтому даже продукты, которые обычно вызывают вздутие (например, топинамбур), в солёном виде переносятся легче.

Главное же — такие овощи богаты живыми пробиотиками. Попадая в кишечник, они помогают укрепить микробиоту, вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают воспаление, поддерживают иммунитет и даже положительно влияют на психическое здоровье. Регулярное употребление лактоферментированных продуктов — это вклад в общее самочувствие и устойчивость организма.

Простота приготовления и хранения

Самое приятное, что такие соленья можно легко приготовить дома. Достаточно взять любимые овощи (морковь, капусту, редис, лук, огурцы), промыть их, но не очищать слишком тщательно — бактерии на кожице нужны для процесса. Затем уложить плотно в банку, добавить специи и залить раствором морской соли (примерно 10 г на литр воды).

Банку плотно закрывают и оставляют при комнатной температуре на 2-3 недели. Пузырьки, лёгкое помутнение и шипение — признак живой ферментации. После — хранить в прохладе. Такие заготовки могут стоять годами и оставаться безопасными, ведь при кислотности ниже pH 3,8 патогенные бактерии не выживают.

А есть ли минусы

Единственный очевидный нюанс — содержание соли. Но уровень соли в правильных ферментированных овощах не опасен, а исследования показывают: концентрация нитритов, образующихся в процессе, также не достигает вредных значений. Главное — соблюдать меру и не злоупотреблять соленьями при гипертонии.

Уточнения

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Еда и рецепты
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё
Роковая тайна глубин: что скрывали США, финансируя экспедицию к Титанику
Укачивает в дороге? Срочно включите это
Шкаф на века: 7 трендов, которые сделают ваш интерьер актуальным до 2050 года
Любовь, которая убивает: шесть привычек хозяев сокращают жизнь собак быстрее болезней и старости
Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах
Участок под бассейном не безнадёжен: трава оживает быстрее, чем думаете
Обрыв ремня ГРМ: что решает судьбу мотора — лёгкий ремонт или капремонт
Французский шеф-повар раскрыл секрет хрустящей зелёной фасоли: нужен всего один трюк
Эротика в разгар СВО: Мизулина обрушилась на Крида — почему юрист усомнился в её правоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.