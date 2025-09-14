Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Акне — одна из самых распространённых проблем кожи, и вокруг неё сложилось множество мифов. Дерматолог Р. Симпсон в интервью The Guardian развеяла один из самых популярных: жирная пища сама по себе не вызывает прыщи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гормоны как ключевой фактор

Главная причина акне кроется в гормональных изменениях. В период полового созревания повышается уровень андрогенов, которые стимулируют выработку кожного сала. Излишек жира смешивается с омертвевшими клетками, закупоривает поры и создаёт идеальную среду для размножения бактерий.

Роль стресса и внешних факторов

По словам врача, акне может усиливаться на фоне высокого уровня стресса или неблагоприятной экологической обстановки. Эти факторы влияют на работу гормональной системы и состояние кожи.

Сахар, а не жир

Хотя жирная пища не провоцирует появление прыщей, злоупотребление нерафинированными сахарами действительно может ухудшить состояние кожи. Они усиливают воспалительные процессы и нарушают баланс в организме.

Опасность жёстких диет

Симпсон подчеркнула: специальные диеты ради борьбы с акне не только бесполезны, но и вредны. Жёсткие пищевые ограничения могут навредить физическому и эмоциональному здоровью, усугубив стресс и проблемы с кожей.

Уточнения

Акне́ - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
