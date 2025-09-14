Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже

Акне — одна из самых распространённых проблем кожи, и вокруг неё сложилось множество мифов. Дерматолог Р. Симпсон в интервью The Guardian развеяла один из самых популярных: жирная пища сама по себе не вызывает прыщи.
Главная причина акне кроется в гормональных изменениях. В период полового созревания повышается уровень андрогенов, которые стимулируют выработку кожного сала. Излишек жира смешивается с омертвевшими клетками, закупоривает поры и создаёт идеальную среду для размножения бактерий.
По словам врача, акне может усиливаться на фоне высокого уровня стресса или неблагоприятной экологической обстановки. Эти факторы влияют на работу гормональной системы и состояние кожи.
Хотя жирная пища не провоцирует появление прыщей, злоупотребление нерафинированными сахарами действительно может ухудшить состояние кожи. Они усиливают воспалительные процессы и нарушают баланс в организме.
Симпсон подчеркнула: специальные диеты ради борьбы с акне не только бесполезны, но и вредны. Жёсткие пищевые ограничения могут навредить физическому и эмоциональному здоровью, усугубив стресс и проблемы с кожей.
Уточнения
Акне́ - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
