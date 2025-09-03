Кофе с изюминкой, которая лечит: в одной чашке бодрость, лёгкость и защита сердца

Утренний кофе для многих — ритуал бодрости. Но если добавить в него немного какао, напиток превращается не только в более ароматный, но и в функциональный. Всё дело в сочетании кофеина и флаванолов — мощных антиоксидантов, которыми богаты какао-бобы. Этот тандем поддерживает сердце, мозг и настроение, помогая встретить день без перегрузки нервной системы.
Какао занимает лидирующие позиции по содержанию флаванолов — веществ, снижающих окислительный стресс. Именно он лежит в основе преждевременного старения, снижения эластичности сосудов и хронических воспалений.
Метаанализы показывают: регулярное употребление какао-продуктов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 37% и метаболических нарушений почти на треть. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) даже установило норму: 200 мг какао-флаванолов в день достаточно, чтобы поддерживать здоровую эластичность сосудов.
Кофеин в кофе действует быстро, но иногда вызывает раздражительность или резкий "откат". Какао содержит теобромин — мягкий стимулятор, который дольше держит эффект и действует мягче. Вместе они создают гармоничный баланс: внимание и память улучшаются, но без лишнего напряжения.
Клинические исследования подтверждают: флаванолы какао положительно влияют на когнитивные функции — скорость реакции, память и концентрацию, особенно у пожилых людей.
Тёмный шоколад давно славится своей способностью поднимать настроение — и какао работает схожим образом. Оно стимулирует выработку серотонина, дофамина и эндорфинов. Причём эффект идёт не только от мозга, но и от кишечника: тёмный шоколад и какао действуют как пребиотик, укрепляя микробиом, а вместе с ним и эмоциональное состояние.
Кардиологи уделяют какао особое внимание. Флаванолы помогают снижать давление, повышать уровень "хорошего" холестерина и улучшать работу сосудов.
Так, исследование COSMOS, в котором участвовали более 21 000 человек старше 60 лет, показало: приём какаофлаванолов снижал смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Другие обзоры клинических данных указывают, что регулярное употребление какао уменьшает воспаление и улучшает липидный профиль.
Чтобы напиток был действительно полезным, выбирайте несладкий натуральный какао-порошок. На одну чашку кофе достаточно чайной ложки. Добавлять лучше в уже готовый напиток — так порошок лучше растворится и не повредит кофеварке.
Не перегревайте кофе: слишком высокая температура разрушает флаванолы. Оптимально дождаться, пока напиток чуть остынет. Для дополнительного эффекта можно добавить щепотку корицы или немного кокосового масла — это усилит антиоксидантные свойства.
Несмотря на пользу, какао в кофе подходит не всем.
Кофе с какао — не просто вкусный каприз, а маленький шаг к здоровью сердца, ясности ума и хорошему настроению. Всё, что требуется, — добавить щепотку какао в привычный утренний напиток и наслаждаться им с пользой.
Уточнения
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
