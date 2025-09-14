Память крепнет через обучение: эти новые навыки работают лучше любых тренажёров

Сильная долговременная память — результат не врождённых особенностей, а правильных привычек. Невролог Б. Чен выделил три эффективных приёма, которые помогают надолго закреплять информацию.
Лучший способ тренировать мозг — осваивать новое. Но важно не просто читать или слушать, а делиться полученными знаниями. Когда человек объясняет материал другим, он сам запоминает его прочнее.
Информация фиксируется лучше, если подключать несколько органов чувств. Доктор советует пропевать данные, записывать их или связывать с образами. Визуализация и звук вместе с моторикой усиливают работу памяти.
Запоминание эффективнее, если распределять обучение во времени. Сначала стоит познакомиться с материалом, затем повторить его на следующий день, через неделю и спустя месяц. Такие интервалы помогают перевести знания в долговременную память.
Уточнения
Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
