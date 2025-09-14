Память крепнет через обучение: эти новые навыки работают лучше любых тренажёров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сильная долговременная память — результат не врождённых особенностей, а правильных привычек. Невролог Б. Чен выделил три эффективных приёма, которые помогают надолго закреплять информацию.

Мужчина вспоминает
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина вспоминает

Новые навыки и обмен знаниями

Лучший способ тренировать мозг — осваивать новое. Но важно не просто читать или слушать, а делиться полученными знаниями. Когда человек объясняет материал другим, он сам запоминает его прочнее.

Использование разных чувств

Информация фиксируется лучше, если подключать несколько органов чувств. Доктор советует пропевать данные, записывать их или связывать с образами. Визуализация и звук вместе с моторикой усиливают работу памяти.

Постепенные повторения

Запоминание эффективнее, если распределять обучение во времени. Сначала стоит познакомиться с материалом, затем повторить его на следующий день, через неделю и спустя месяц. Такие интервалы помогают перевести знания в долговременную память.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
