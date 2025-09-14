Чашка кофе утром приносит пользу: но только при соблюдении простых правил

Утренний кофе для многих — обязательный ритуал, и у него действительно есть плюсы. Гастроэнтеролог С. Вялов отмечает: напиток особенно полезен "совам" и людям с пониженным давлением.
Кофеин помогает проснуться, повышает работоспособность и ускоряет обмен веществ. В зёрнах содержатся антиоксиданты, которые защищают печень и снижают риск ряда заболеваний.
Специалист советует пить кофе после первого приёма пищи. Так снижается нагрузка на желудок и уменьшается риск раздражения слизистой. Перед завтраком полезно выпить 1-2 стакана тёплой воды, чтобы избежать обезвоживания.
Кофе может повышать уровень кортизола — гормона стресса, а также вызывать обезвоживание. Чрезмерное увлечение напитком способно спровоцировать дискомфорт со стороны ЖКТ.
Врач Ф. Брамбилла ранее подчеркнул: при склонности к мигреням стоит исключить кофеин, выдержанные сыры, шоколад, колбасы и продукты с искусственными подсластителями.
Уточнения
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
