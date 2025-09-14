Чашка кофе утром приносит пользу: но только при соблюдении простых правил

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Утренний кофе для многих — обязательный ритуал, и у него действительно есть плюсы. Гастроэнтеролог С. Вялов отмечает: напиток особенно полезен "совам" и людям с пониженным давлением.

Турецкий кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Alet123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турецкий кофе

Польза кофе

Кофеин помогает проснуться, повышает работоспособность и ускоряет обмен веществ. В зёрнах содержатся антиоксиданты, которые защищают печень и снижают риск ряда заболеваний.

Когда лучше пить

Специалист советует пить кофе после первого приёма пищи. Так снижается нагрузка на желудок и уменьшается риск раздражения слизистой. Перед завтраком полезно выпить 1-2 стакана тёплой воды, чтобы избежать обезвоживания.

Возможные минусы

Кофе может повышать уровень кортизола — гормона стресса, а также вызывать обезвоживание. Чрезмерное увлечение напитком способно спровоцировать дискомфорт со стороны ЖКТ.

Дополнительные рекомендации

Врач Ф. Брамбилла ранее подчеркнул: при склонности к мигреням стоит исключить кофеин, выдержанные сыры, шоколад, колбасы и продукты с искусственными подсластителями.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
