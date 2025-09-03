Напиток из холодильника побеждает гипертонию: врачи увидели эффект за считанные недели

Высокое артериальное давление остаётся одной из главных причин инсультов и инфарктов во всём мире. Особенно уязвимы люди старшего возраста, у которых сосуды становятся менее эластичными, а уровень вырабатываемого организмом оксида азота снижается. Поэтому каждое новое исследование о натуральных методах контроля давления вызывает большой интерес.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бабушка пьёт свекольный сок

Учёные из Эксетерского университета показали: регулярное употребление богатого нитратами напитка способно заметно снизить артериальное давление всего за две недели. Речь идёт о свекольном соке — доступном продукте, который может стать полезной частью рациона людей старше 60 лет.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 75 добровольцев: 39 человек моложе 30 лет и 36 — в возрасте 60-70 лет. В течение двух недель все они пили свекольный сок дважды в день — утром и вечером. После этого участники перешли на плацебо без нитратов.

Результаты оказались неожиданными. У молодых людей давление почти не изменилось, а вот у пожилых участников наблюдалось явное его снижение. Учёные объяснили это тем, что именно с возрастом организм хуже справляется с выработкой оксида азота, и поступающие с продуктами нитраты играют для него ключевую роль.

Микробиом и сосуды: неожиданная связь

Интересно, что эффект оказался связан не напрямую с сердцем или сосудами, а с состоянием микрофлоры полости рта. Секвенирование показало: после употребления свекольного сока у добровольцев уменьшилось количество бактерий рода Prevotella, которые могут негативно влиять на здоровье, и увеличилось число полезных микроорганизмов, например Neisseria.

Такое восстановление баланса облегчает превращение нитратов в оксид азота — молекулу, которая помогает сосудам расширяться и поддерживать нормальное давление. У пожилых людей этот механизм особенно ценен, так как естественная способность организма к выработке оксида азота снижается.

Не только свёкла

Свекольный сок — не единственный источник нитратов. Их много в зелёных овощах: шпинате, рукколе, фенхеле, сельдерее и капусте кале. Для тех, кто не любит свёклу, включение этих продуктов в рацион может дать схожий эффект. Главное условие — регулярность и умеренность.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

