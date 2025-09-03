Напиток из холодильника побеждает гипертонию: врачи увидели эффект за считанные недели

Высокое артериальное давление остаётся одной из главных причин инсультов и инфарктов во всём мире. Особенно уязвимы люди старшего возраста, у которых сосуды становятся менее эластичными, а уровень вырабатываемого организмом оксида азота снижается. Поэтому каждое новое исследование о натуральных методах контроля давления вызывает большой интерес.
Учёные из Эксетерского университета показали: регулярное употребление богатого нитратами напитка способно заметно снизить артериальное давление всего за две недели. Речь идёт о свекольном соке — доступном продукте, который может стать полезной частью рациона людей старше 60 лет.
В эксперименте участвовали 75 добровольцев: 39 человек моложе 30 лет и 36 — в возрасте 60-70 лет. В течение двух недель все они пили свекольный сок дважды в день — утром и вечером. После этого участники перешли на плацебо без нитратов.
Результаты оказались неожиданными. У молодых людей давление почти не изменилось, а вот у пожилых участников наблюдалось явное его снижение. Учёные объяснили это тем, что именно с возрастом организм хуже справляется с выработкой оксида азота, и поступающие с продуктами нитраты играют для него ключевую роль.
Интересно, что эффект оказался связан не напрямую с сердцем или сосудами, а с состоянием микрофлоры полости рта. Секвенирование показало: после употребления свекольного сока у добровольцев уменьшилось количество бактерий рода Prevotella, которые могут негативно влиять на здоровье, и увеличилось число полезных микроорганизмов, например Neisseria.
Такое восстановление баланса облегчает превращение нитратов в оксид азота — молекулу, которая помогает сосудам расширяться и поддерживать нормальное давление. У пожилых людей этот механизм особенно ценен, так как естественная способность организма к выработке оксида азота снижается.
Свекольный сок — не единственный источник нитратов. Их много в зелёных овощах: шпинате, рукколе, фенхеле, сельдерее и капусте кале. Для тех, кто не любит свёклу, включение этих продуктов в рацион может дать схожий эффект. Главное условие — регулярность и умеренность.
Уточнения
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?