Обычные привычки ведут к диабету: эти ошибки питания и образа жизни опаснее всего

Здоровье

Диабет II типа во многом связан с образом жизни. Эндокринолог К. Потмальникова подчёркивает: ключевую роль играет питание, но немалое значение имеют движение, сон и привычки.

Сахарный диабет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахарный диабет

Пища с "быстрыми" калориями

Газировка, выпечка, десерты и фастфуд перегружают поджелудочную железу и вызывают скачки сахара. Постепенно развивается инсулинорезистентность — предвестник диабета. Опасны и переработанные мясные продукты.

Недостаток движения

Сидячий образ жизни ведёт к набору веса, особенно в области живота. Висцеральный жир нарушает обмен веществ и снижает чувствительность клеток к инсулину. Даже ежедневные прогулки снижают риски.

Нарушения сна

Хронический недосып повышает уровень кортизола, усиливает аппетит и тягу к калорийным продуктам, что ускоряет набор веса и нарушает метаболизм.

Вредные привычки и стресс

Курение и алкоголь ухудшают работу сосудов, печени и поджелудочной. Постоянное напряжение усиливает тягу к сладкому и замыкает круг "стресс — переедание — лишний вес".

Как снизить риск

• Сократить сладости и фастфуд.
• Добавить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.
• Двигаться не менее получаса в день.
• Наладить сон и учиться управлять стрессом.

Уточнения

Диабе́т - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
