Сентябрьская болезнь маскируется под простуду: многие лечат не то и теряют время

Для многих людей сентябрь — это не только возвращение из отпуска и начало учебного или рабочего сезона, но и обострение аллергии. Заложенность носа, зуд в глазах, постоянное чихание и усталость часто принимают за простуду. Однако, в отличие от ОРВИ, такие симптомы возвращаются в одно и то же время года и могут длиться неделями.
В конце лета и начале осени в воздухе особенно много аллергенов.
Аллергия в сентябре проявляется довольно типично: чихание, насморк или заложенность носа, зуд в носоглотке и глазах, покраснение и слезотечение. У некоторых возникают сухой кашель и даже затруднённое дыхание. В отличие от вирусной инфекции, симптомы могут держаться больше недели и возвращаться ежегодно в одно и то же время.
Есть простые, но эффективные меры:
При выраженных симптомах врачи назначают антигистаминные препараты и специальные назальные спреи, но приём лекарств должен проходить под контролем специалиста.
Если признаки повторяются ежегодно или становятся особенно мучительными, лучше обратиться к аллергологу. Тесты позволяют выявить конкретные раздражители. Наиболее распространены кожные прик-тесты и анализы крови на специфические IgE-антитела. По данным Национального института здравоохранения, обследование рекомендовано, если симптомы мешают повседневной жизни или ухудшаются со временем.
В некоторых случаях врачи предлагают аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) — так называемую "вакцину от аллергии". Суть в том, что пациент получает небольшие дозы аллергена в течение нескольких лет, постепенно снижая чувствительность организма. Терапия проводится подкожно (инъекции) или сублингвально (капли, таблетки). Она показана, если лекарства не помогают, если нужно долгосрочно снизить реакцию или существует риск перехода аллергии в астму.
Консультация специалиста необходима, если симптомы длятся долго, мешают работе и отдыху или сопровождаются затруднённым дыханием. Аллерголог поможет исключить другие заболевания и составит план терапии.
