Сентябрьская болезнь маскируется под простуду: многие лечат не то и теряют время

3:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для многих людей сентябрь — это не только возвращение из отпуска и начало учебного или рабочего сезона, но и обострение аллергии. Заложенность носа, зуд в глазах, постоянное чихание и усталость часто принимают за простуду. Однако, в отличие от ОРВИ, такие симптомы возвращаются в одно и то же время года и могут длиться неделями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аллергия у девушки

Главные виновники

В конце лета и начале осени в воздухе особенно много аллергенов.

Амброзия и другие сорняки - с конца августа до октября они активно выделяют пыльцу, которая является одним из самых сильных аллергенов этого периода.

- с конца августа до октября они активно выделяют пыльцу, которая является одним из самых сильных аллергенов этого периода. Плесень - при повышенной влажности и застое воздуха в закрытых помещениях её споры размножаются быстрее, вызывая у чувствительных людей реакции дыхательных путей.

- при повышенной влажности и застое воздуха в закрытых помещениях её споры размножаются быстрее, вызывая у чувствительных людей реакции дыхательных путей. Пылевые клещи - после летнего отдыха многие возвращаются домой, где накапливается пыль в матрасах, подушках, коврах и обивке мебели. Всё это становится источником новых обострений.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Аллергия в сентябре проявляется довольно типично: чихание, насморк или заложенность носа, зуд в носоглотке и глазах, покраснение и слезотечение. У некоторых возникают сухой кашель и даже затруднённое дыхание. В отличие от вирусной инфекции, симптомы могут держаться больше недели и возвращаться ежегодно в одно и то же время.

Как уменьшить воздействие аллергенов

Есть простые, но эффективные меры:

закрывать окна в дневные часы, когда концентрация пыльцы выше;

переодеваться после прогулки и мыть голову перед сном, чтобы аллергены не оседали на постели;

поддерживать чистоту дома, чаще пользоваться пылесосами с HEPA-фильтрами;

контролировать влажность воздуха и использовать осушители для борьбы с плесенью.

При выраженных симптомах врачи назначают антигистаминные препараты и специальные назальные спреи, но приём лекарств должен проходить под контролем специалиста.

Когда стоит пройти тесты

Если признаки повторяются ежегодно или становятся особенно мучительными, лучше обратиться к аллергологу. Тесты позволяют выявить конкретные раздражители. Наиболее распространены кожные прик-тесты и анализы крови на специфические IgE-антитела. По данным Национального института здравоохранения, обследование рекомендовано, если симптомы мешают повседневной жизни или ухудшаются со временем.

Иммунотерапия: лечение в долгую

В некоторых случаях врачи предлагают аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) — так называемую "вакцину от аллергии". Суть в том, что пациент получает небольшие дозы аллергена в течение нескольких лет, постепенно снижая чувствительность организма. Терапия проводится подкожно (инъекции) или сублингвально (капли, таблетки). Она показана, если лекарства не помогают, если нужно долгосрочно снизить реакцию или существует риск перехода аллергии в астму.

Когда обращаться к врачу

Консультация специалиста необходима, если симптомы длятся долго, мешают работе и отдыху или сопровождаются затруднённым дыханием. Аллерголог поможет исключить другие заболевания и составит план терапии.

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

