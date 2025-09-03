Тихая зараза в офисах: эта болезнь распространяется быстрее любых вирусов и пожирает компании изнутри

3:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если выгорание давно стало нарицательным словом для описания переутомления и истощения от чрезмерных нагрузок, то rustout - явление противоположное. Этот термин всё чаще используют психологи и исследователи, чтобы объяснить состояние скуки, профессиональной стагнации и ощущения ненужности на работе. Человек не перегружен задачами, напротив, он чувствует себя недооценённым и недоиспользованным.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бумажная волокита

Что показало исследование

Проблему изучили Сабрина Фицсимонс из Дублинского городского университета и Дэвид Смит из Университета Роберта Гордона. В их исследовании приняли участие 154 преподавателя университетов Великобритании и Ирландии. Используя анкетирование и углублённые интервью, они выявили общие черты rustout.

"В отличие от выгорания, которое связано с перегрузкой, rustout возникает из-за отсутствия стимулирующей деятельности и недоиспользования ресурсов", — написали исследователи в The Conversation.

Учёные заметили, что в университетской среде растущая бюрократия и бумажная работа вытесняют творческие и исследовательские аспекты профессии. Это вызывает у преподавателей фрустрацию: они сохраняют преданность студентам, но чувствуют, что их потенциал остаётся невостребованным.

Почему это не лень

Rustout легко спутать с апатией или модным "тихим уходом". Но отличие в том, что сотрудники не теряют приверженности делу, а продолжают выполнять обязанности. Проблема в том, что им поручают рутинные, малозначимые задачи, не соответствующие их уровню компетенции и амбициям.

"Преподаватели, с которыми мы беседовали, не уклонялись от своих обязанностей. Они оставались глубоко преданными студентам, и именно это делало их положение особенно болезненным", — отметили Фицсимонс и Смит.

Таким образом, rustout не связан с нежеланием работать, а с отсутствием возможностей для реализации профессионального потенциала.

Замалчиваемая проблема

В отличие от выгорания, rustout до сих пор остаётся табу. Его редко признают официально, хотя последствия сказываются как на сотрудниках, так и на организациях. Исследователи предупреждают: молчание играет на руку работодателям, ведь оно позволяет отложить сложные разговоры о культуре труда. Но в долгосрочной перспективе это чревато ухудшением корпоративной атмосферы, падением инновационности и общей демотивацией.

Последствия для людей и компаний

На личном уровне rustout ведёт к потере мотивации, апатии и отчуждению. Человек продолжает работать, но не чувствует смысла и удовлетворения. Многие из респондентов исследования говорили, что ощущают себя "работоспособными, но не преуспевающими".

На уровне организаций это снижает вовлечённость персонала и препятствует развитию. В компаниях, где сотрудники чувствуют себя заменимыми и невидимыми, труднее удерживать кадры и добиваться инноваций.

Что делать работодателям

Эксперты призывают включить rustout в повестку дня психического здоровья наравне с выгоранием. Это позволит вовремя выявлять сотрудников, страдающих от недоиспользования, и создавать условия, в которых люди смогут реализовать свои навыки и идеи.

"Работодателям пора признать, что благополучие сотрудников — неотъемлемая часть успеха компании", — заключают исследователи.

Признание и проработка этой темы — шаг к созданию здоровой и мотивирующей рабочей среды.

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

