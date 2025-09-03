Технология, которая побеждает время: ребёнок из 90-х появился на свет — эмбрион обошёл время

4:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В США на свет появился мальчик, ставший уникальным примером возможностей современной репродуктивной медицины. Его жизнь началась с эмбриона, который пролежал в замороженном состоянии более трёх десятилетий. По мнению специалистов, этот случай можно считать рекордным: никогда ранее не рождался ребёнок после столь продолжительного хранения эмбриона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Эмбрион

Долгий путь эмбриона

История началась ещё в 1994 году, когда американка Линда Арчерд вместе с супругом прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. После рождения их дочери три эмбриона оказались невостребованными и были помещены в криохранилище. Долгие годы они оставались замороженными, пока Арчерд не решила передать их другой семье.

Так эмбрион оказался у Линдси и Тима Пирс. Супруги признаются, что никогда не стремились попасть в Книгу рекордов. Их единственным желанием было стать родителями ещё одного ребёнка. В итоге мальчик родился 26 июля 2025 года, спустя 30,5 лет после заморозки.

Предыдущие достижения

Ранее рекорд принадлежал близнецам, появившимся на свет в 2022 году. Их эмбрионы находились в замороженном состоянии чуть более 30 лет. Новая история превзошла тот результат, укрепив позиции США как страны, где границы репродуктивных технологий продолжают расширяться.

Правовые различия

Законы, регулирующие сроки хранения эмбрионов, отличаются в разных странах. В Австралии срок составляет всего пять лет, в Великобритании — 55 лет, а в США подобных ограничений нет. Благодаря этому в американских криобанках накопилось более 1,5 миллиона замороженных эмбрионов. Большая часть из них остаётся невостребованной, что вызывает множество этических и юридических споров.

Особенности пересадки "возрастных" эмбрионов

Использование эмбрионов, пролежавших в жидком азоте десятилетиями, в последние годы стало практикой, хотя и сопряжено с трудностями. Иногда у новорождённых оказываются братья или сёстры, которые старше их на десятки лет. В случае семьи Пирс биологическая сестра мальчика уже давно взрослая женщина — ей около тридцати.

Риски и сомнения специалистов

Медицинское сообщество не имеет единого мнения о влиянии длительной криоконсервации. Китайское исследование 2022 года показало, что долгий срок хранения может снизить вероятность успешной имплантации. При этом на здоровье детей это не отражается. Другие работы вовсе не нашли связи между возрастом эмбриона и его жизнеспособностью.

Сложность заключается и в том, что технологии заморозки 1990-х годов отличались от современных. Не все клиники согласятся работать с такими эмбрионами.

"Более 90% клиник в США отказались бы работать с таким долго хранившимся эмбрионом из-за технических сложностей", — сказала исполнительный директор программы Snowflakes Бет Баттон.

Программа Snowflakes, организованная агентством Nightlight Christian Adoptions, и стала посредником в передаче эмбриона от Арчерд семье Пирс.

Будущее репродуктивной медицины

Пока врачи и учёные лишь догадываются, какой может быть предельный срок хранения эмбриона. Практика показывает, что тридцать лет не стали препятствием для рождения здорового ребёнка. Однако чем дольше эмбрион находится в жидком азоте, тем выше вероятность, что при его размораживании возникнут сложности.

Американские клиники продолжают проверять границы возможностей ЭКО, а подобные истории заставляют общество заново обсуждать вопросы не только медицинского, но и этического характера. Ведь речь идёт о судьбах людей, жизнь которых началась десятилетия назад, но продолжилась лишь сейчас.

Уточнения

Эмбрио́н — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке.

