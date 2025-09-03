Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Времена года больше не совпадают: спутники раскрыли тревожный сбой на Земле
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Даже новый мотор не выдержит: 5 ошибок, которые незаметно убивают авто
Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа
Закаты, вино и спокойствие: лучшее время для романтики и прогулок по кальдере Санторини
Забудьте о чужих рекордах: как найти свой идеальный вес для тренировки бицепса
Газовый шёлковый путь: Китай и Россия строят новый энергетический мост
Собаки ненавидят такие прикосновения: один неверный шаг и беды не избежать
Газон может не пережить зиму: одна ошибка осенью стоит всей весенней зелени

Технология, которая побеждает время: ребёнок из 90-х появился на свет — эмбрион обошёл время

4:19
Здоровье

В США на свет появился мальчик, ставший уникальным примером возможностей современной репродуктивной медицины. Его жизнь началась с эмбриона, который пролежал в замороженном состоянии более трёх десятилетий. По мнению специалистов, этот случай можно считать рекордным: никогда ранее не рождался ребёнок после столь продолжительного хранения эмбриона.

Эмбрион
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмбрион

Долгий путь эмбриона

История началась ещё в 1994 году, когда американка Линда Арчерд вместе с супругом прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. После рождения их дочери три эмбриона оказались невостребованными и были помещены в криохранилище. Долгие годы они оставались замороженными, пока Арчерд не решила передать их другой семье.

Так эмбрион оказался у Линдси и Тима Пирс. Супруги признаются, что никогда не стремились попасть в Книгу рекордов. Их единственным желанием было стать родителями ещё одного ребёнка. В итоге мальчик родился 26 июля 2025 года, спустя 30,5 лет после заморозки.

Предыдущие достижения

Ранее рекорд принадлежал близнецам, появившимся на свет в 2022 году. Их эмбрионы находились в замороженном состоянии чуть более 30 лет. Новая история превзошла тот результат, укрепив позиции США как страны, где границы репродуктивных технологий продолжают расширяться.

Правовые различия

Законы, регулирующие сроки хранения эмбрионов, отличаются в разных странах. В Австралии срок составляет всего пять лет, в Великобритании — 55 лет, а в США подобных ограничений нет. Благодаря этому в американских криобанках накопилось более 1,5 миллиона замороженных эмбрионов. Большая часть из них остаётся невостребованной, что вызывает множество этических и юридических споров.

Особенности пересадки "возрастных" эмбрионов

Использование эмбрионов, пролежавших в жидком азоте десятилетиями, в последние годы стало практикой, хотя и сопряжено с трудностями. Иногда у новорождённых оказываются братья или сёстры, которые старше их на десятки лет. В случае семьи Пирс биологическая сестра мальчика уже давно взрослая женщина — ей около тридцати.

Риски и сомнения специалистов

Медицинское сообщество не имеет единого мнения о влиянии длительной криоконсервации. Китайское исследование 2022 года показало, что долгий срок хранения может снизить вероятность успешной имплантации. При этом на здоровье детей это не отражается. Другие работы вовсе не нашли связи между возрастом эмбриона и его жизнеспособностью.

Сложность заключается и в том, что технологии заморозки 1990-х годов отличались от современных. Не все клиники согласятся работать с такими эмбрионами.

"Более 90% клиник в США отказались бы работать с таким долго хранившимся эмбрионом из-за технических сложностей", — сказала исполнительный директор программы Snowflakes Бет Баттон.

Программа Snowflakes, организованная агентством Nightlight Christian Adoptions, и стала посредником в передаче эмбриона от Арчерд семье Пирс.

Будущее репродуктивной медицины

Пока врачи и учёные лишь догадываются, какой может быть предельный срок хранения эмбриона. Практика показывает, что тридцать лет не стали препятствием для рождения здорового ребёнка. Однако чем дольше эмбрион находится в жидком азоте, тем выше вероятность, что при его размораживании возникнут сложности.

Американские клиники продолжают проверять границы возможностей ЭКО, а подобные истории заставляют общество заново обсуждать вопросы не только медицинского, но и этического характера. Ведь речь идёт о судьбах людей, жизнь которых началась десятилетия назад, но продолжилась лишь сейчас.

Уточнения

Эмбрио́н — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Даже новый мотор не выдержит: 5 ошибок, которые незаметно убивают авто
Возвращение сверкающей революции: эти помады из 2000-х снова диктуют правила макияжа
Закаты, вино и спокойствие: лучшее время для романтики и прогулок по кальдере Санторини
Забудьте о чужих рекордах: как найти свой идеальный вес для тренировки бицепса
Газовый шёлковый путь: Китай и Россия строят новый энергетический мост
Собаки ненавидят такие прикосновения: один неверный шаг и беды не избежать
Газон может не пережить зиму: одна ошибка осенью стоит всей весенней зелени
Звезда Отчаянных домохозяек умоляет прекратить войну в Секторе Газа
Технология, которая побеждает время: ребёнок из 90-х появился на свет — эмбрион обошёл время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.