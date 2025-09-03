Огненный глоток против здоровья: горячий чай стал тихим врагом миллионов людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:24
Здоровье

Для миллионов людей по всему миру день начинается одинаково — с чашки крепкого чая или ароматного кофе. Горячий парящий напиток бодрит, настраивает на работу, помогает расслабиться вечером. Но за этой привычкой может скрываться серьёзная опасность для здоровья, о которой всё чаще говорят учёные.

Мужчина пьёт горячий чай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьёт горячий чай

Что показали исследования

В 2016 году Международное агентство по изучению рака (IARC) включило очень горячие напитки — с температурой выше 65 °C - в список веществ, "вероятно канцерогенных для человека". Специалисты подчёркивают: вреден не сам напиток, а именно высокая температура, повреждающая слизистую пищевода.

Первые тревожные данные пришли из Южной Америки, где популярно мате, которое часто пьют при температуре около 70 °C. Там фиксировался повышенный уровень заболеваемости раком пищевода. Подобные результаты позже были получены и в Иране, странах Ближнего Востока и Африки.

В крупном исследовании с участием почти полумиллиона жителей Великобритании выяснилось, что у любителей восьми и более чашек обжигающе горячего чая или кофе ежедневно риск развития рака пищевода почти в шесть раз выше, чем у тех, кто предпочитает напитки более прохладной температуры.

"Если вы регулярно пьёте чай или кофе горячее 60 градусов, слизистая оболочка пищевода подвергается микроповреждениям.", — отметил представитель Международного агентства по изучению рака.

Почему жара опасна

Очень горячая жидкость обжигает ткани пищевода. При регулярном повреждении слизистая не успевает восстановиться, и хроническое воспаление становится питательной почвой для развития раковых клеток. В итоге безобидный, на первый взгляд, ритуал с чашкой кипятка может иметь крайне неприятные последствия.

Как снизить риски

Эксперты рекомендуют не отказываться от любимых напитков, а уделять внимание температуре. Идеальной считается тёплая или умеренно горячая жидкость. Перед тем как пить, стоит дать чаю или кофе немного остыть. Простой ориентир: если напиток обжигает губы или язык, значит, он слишком горячий.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
