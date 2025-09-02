Вода прозрачная, а опасность невидимая: неожиданные риски бассейнов — дети под особой угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Врачи предупреждают: поход в бассейн может быть связан не только с пользой для здоровья, но и с определёнными рисками. Помимо травм или переохлаждения, во время купания существует вероятность столкнуться с инфекциями, раздражением кожи и даже отравлением химическими веществами, применяемыми для обеззараживания воды.

Опасность хлора

Многие бассейны используют хлор для дезинфекции. Однако при нарушении дозировки он может стать источником проблем.

"К основным опасностям, подстерегающим в бассейне, можно отнести отравление хлором и различные инфекционные заболевания. Отравление, как правило, происходит при избыточном добавлении хлора при дезинфекции, а размножение бактерий, наоборот, при недостаточном", — отметила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Избыток хлора способен вызвать раздражение слизистых оболочек, кашель, слезотечение и даже головокружение. Недостаточная концентрация, напротив, создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов.

Грибковые инфекции

Распространённое заблуждение — считать, что грибок можно подхватить исключительно в воде. На самом деле, как подчёркивает специалист, гораздо выше риск заразиться в раздевалке или при ходьбе босиком по мокрому полу возле бассейна.

Грибковые заболевания проявляются зудом, покраснением, трещинами на коже стоп и ногтей. Чтобы снизить вероятность заражения, врачи рекомендуют всегда использовать личные резиновые тапочки и тщательно вытирать ноги после душа.

Ротавирус и другие кишечные инфекции

Купание в бассейне может быть связано и с риском кишечных инфекций. Ротавирус передаётся через воду при её заглатывании во время плавания. У взрослых заболевание чаще протекает относительно легко, но у детей оно может вызвать обезвоживание и потребовать медицинской помощи.

Симптомы ротавируса — высокая температура, тошнота, диарея, резкая слабость. В таких случаях важно своевременно восполнить потерю жидкости и обратиться к врачу.

Детские инфекции

Для детей посещение бассейна может быть сопряжено с ещё одной угрозой — кожными инфекциями. Врач напоминает, что маленькие посетители бассейнов могут заразиться контагиозным моллюском — инфекцией, проявляющейся характерными пузырьками на коже.

Эта болезнь не опасна для жизни, но доставляет сильный дискомфорт и требует лечения у дерматолога. Распространяется она легко, особенно в местах с высокой влажностью и тесным контактом между детьми.

Недавние случаи

Риски заражения и отравления в бассейне подтверждают и реальные происшествия. Так, недавно в Анапе семеро детей пострадали после купания в бассейне отеля: в воду попал избыток хлора, вызвавший у малышей признаки отравления. Несколько дней они провели в больнице, получая необходимое лечение.

Подобные ситуации показывают, насколько важно строго соблюдать санитарные нормы и контролировать качество воды в бассейнах.

Как защитить себя

Чтобы минимизировать риски, врачи советуют придерживаться простых правил:

• всегда пользоваться индивидуальными тапочками и полотенцем;
• не глотать воду во время плавания;
• после купания тщательно мыть тело с мылом;
• не посещать бассейн при снижении иммунитета или наличии открытых ран;
• выбирать только проверенные бассейны, где регулярно проводится контроль качества воды.

Такие меры не дают стопроцентной гарантии, но значительно уменьшают вероятность заражения.

Бассейн остаётся отличным способом поддерживать здоровье и физическую форму, однако вместе с пользой существует и ряд угроз. Понимание возможных рисков и соблюдение элементарных мер предосторожности помогают сделать посещение бассейна максимально безопасным, сообщает сайт aif.ru.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
