Соцсети в восторге, а врачи хватаются за голову: опасный бум интервального голодания

Интервальное голодание — это не классическая диета, где главный акцент делается на строгом перечне продуктов. Здесь ключевую роль играет время: периоды приёма пищи чередуются с периодами воздержания. Такой подход позволяет естественным образом сократить калорийность рациона, не вводя жёстких запретов.
Временный отказ от пищи запускает целый каскад процессов:
Главное преимущество интервального голодания — простота. При чётко заданных временных рамках человек непроизвольно сокращает калорийность, а значит, постепенно теряет лишний вес. Так, исследование 2022 года показало, что добровольцы за 12 недель снизили массу тела почти на 9%, что оказалось более эффективно, чем традиционные диеты.
Кроме того, многие отмечают психологический комфорт: не нужно подсчитывать калории в каждом блюде, достаточно уложиться во временное "окно". Для занятых людей это удобный способ структурировать питание и уменьшить спонтанные перекусы.
Научные данные о голодании пока неоднозначны. Одни работы подтверждают его преимущество в снижении веса и нормализации сахара, другие показывают, что эффекты мало отличаются от обычного ограничения калорий.
Недавнее исследование Американской кардиологической ассоциации и вовсе вызвало волну дискуссий. Участие приняли более 20 тысяч человек, и у тех, кто практиковал интервальное голодание, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 91% выше. Однако сами авторы исследования подчеркнули: выводы предварительные. Данные о питании собирались всего два дня, качество еды не учитывалось, а часть испытуемых могла начать голодать уже из-за имеющихся проблем со здоровьем.
Даже без учёта спорных статистик риски очевидны:
Тем, кто решит попробовать интервальное голодание, врачи советуют соблюдать простые правила:
Эксперты считают наиболее физиологичным режим 12/12, когда половина суток отводится на питание, а половина — на отдых для пищеварительной системы. Такой вариант легче переносится и не создаёт сильного стресса для организма.
Уточнения
Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.
Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.