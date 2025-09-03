Соцсети в восторге, а врачи хватаются за голову: опасный бум интервального голодания

Интервальное голодание — это не классическая диета, где главный акцент делается на строгом перечне продуктов. Здесь ключевую роль играет время: периоды приёма пищи чередуются с периодами воздержания. Такой подход позволяет естественным образом сократить калорийность рациона, не вводя жёстких запретов.

Наибольшую популярность получили несколько схем

- питание в течение восьми часов (например, с 10:00 до 18:00) и голодание оставшиеся 16; 18/6 и 20/4 - более строгие варианты, где "окно еды" сокращается;

Что происходит в организме

Временный отказ от пищи запускает целый каскад процессов:

он помогает организму использовать жировые запасы и поддерживать мышцы. Снижение уровня инсулина: клетки лучше усваивают глюкозу, а риск метаболических нарушений уменьшается.

Аргументы в пользу метода

Главное преимущество интервального голодания — простота. При чётко заданных временных рамках человек непроизвольно сокращает калорийность, а значит, постепенно теряет лишний вес. Так, исследование 2022 года показало, что добровольцы за 12 недель снизили массу тела почти на 9%, что оказалось более эффективно, чем традиционные диеты.

Кроме того, многие отмечают психологический комфорт: не нужно подсчитывать калории в каждом блюде, достаточно уложиться во временное "окно". Для занятых людей это удобный способ структурировать питание и уменьшить спонтанные перекусы.

Слабые места и противоречия

Научные данные о голодании пока неоднозначны. Одни работы подтверждают его преимущество в снижении веса и нормализации сахара, другие показывают, что эффекты мало отличаются от обычного ограничения калорий.

Недавнее исследование Американской кардиологической ассоциации и вовсе вызвало волну дискуссий. Участие приняли более 20 тысяч человек, и у тех, кто практиковал интервальное голодание, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 91% выше. Однако сами авторы исследования подчеркнули: выводы предварительные. Данные о питании собирались всего два дня, качество еды не учитывалось, а часть испытуемых могла начать голодать уже из-за имеющихся проблем со здоровьем.

Опасности для здоровья

Даже без учёта спорных статистик риски очевидны:

длительные перерывы в еде меняют привычку жевания и глотания, могут способствовать проблемам с зубами и ЖКТ. Жёлчный пузырь: отказ от пищи на 16-18 часов повышает вероятность образования камней, а в тяжёлых случаях приводит к необходимости операции.

На что обратить внимание

Тем, кто решит попробовать интервальное голодание, врачи советуют соблюдать простые правила:

поддерживать водный баланс, употребляя воду, травяные чаи и некалорийные напитки в период воздержания;

не выбирать фастфуд и сладости в "окне еды", иначе эффект сойдёт на нет;

включать в рацион медленные углеводы и достаточное количество белка (около 0,8 г на кг массы тела);

заменять тяжёлые тренировки на умеренные, чтобы избежать переутомления;

при хронических заболеваниях обязательно консультироваться с врачом.

Более мягкая альтернатива

Эксперты считают наиболее физиологичным режим 12/12, когда половина суток отводится на питание, а половина — на отдых для пищеварительной системы. Такой вариант легче переносится и не создаёт сильного стресса для организма.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

