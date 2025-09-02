Детская привычка вросла во взрослую жизнь: взрослая соска взорвала соцсети и стоматологов

Тренды из Азии давно перестали быть чем-то экзотическим. В этот раз мир обсуждает любопытное, но тревожное явление — соски-пустышки для взрослых. В Китае их продажи выросли настолько, что только за месяц расходятся тысячи экземпляров, а стоимость варьируется от символических 10 юаней до 500 (от 1 200 до 5 500 тысяч рублей). Социальные сети сделали этот предмет популярным среди миллионов пользователей, превратив его из странного аксессуара в модный антистресс-гаджет. Но врачи уверены: за иллюзией спокойствия скрывается серьёзный риск.
Многие признаются, что находят в пустышках источник умиротворения. По их словам, привычка помогает снять напряжение после тяжёлого дня, уменьшить тревожность или быстрее уснуть. Некоторые отмечают и неожиданные бонусы — подавление тяги к еде и курению, а также помощь при СДВГ. Всё это звучит привлекательно, особенно в эпоху хронического стресса, когда простые решения кажутся спасением. Однако психологи предупреждают: эффект скорее субъективный и временный, чем долгосрочный.
"Когда я испытываю стресс на работе, я сосу пустышку. Это даёт чувство безопасности, знакомое мне с детства", — призналась одна из участниц форума.
Подобные истории множатся в интернете. Кто-то рассказывает о том, что именно пустышка помогла ему пережить тяжёлый развод, кто-то уверяет, что благодаря этому избавился от привычки перекусывать сладким. Но эксперты напоминают: психологическая зависимость тоже опасна, а в случае с пустышками она может сочетаться с физическим ущербом для здоровья.
Стоматологи первыми забили тревогу. В их практике всё чаще появляются взрослые пациенты с так называемым "открытым прикусом".
"Если вы продолжаете сосать пустышку во взрослом возрасте, верхние и нижние передние зубы перестают смыкаться", — пояснил стоматолог Уинтерс.
Такая деформация приводит к нарушению жевания, дикции и эстетики улыбки. Исправить проблему можно только с помощью брекетов, а это дорого и долго. Кроме того, постоянное давление на зубы нарушает естественные привычки глотания и кусания. Исправление подобных нарушений требует не месяцев, а лет работы с врачами.
Помимо ортодонтических рисков, врачи указывают на вероятность занесения инфекций. Предмет, который постоянно держат во рту, становится рассадником бактерий. Даже при регулярной гигиене полностью обезопасить себя невозможно. Добавим сюда социальный аспект: использование пустышки взрослым человеком вызывает недоумение и может стать причиной насмешек, что ещё сильнее усугубляет стресс, с которым, собственно, и пытаются бороться.
Главная проблема пустышек для взрослых — они подменяют реальную работу над собой. Вместо поиска здоровых способов снижения стресса — спорта, дыхательных практик, прогулок или полноценного отдыха — человек получает кратковременное облегчение и формирует зависимость. Эксперты отмечают, что на фоне такой привычки не исчезают ни тревожность, ни бессонница, ни тяга к вредным привычкам, а зачастую они даже усиливаются.
Психологи сравнивают это явление с эмоциональной регрессией: желание вернуться в безопасное состояние младенчества, когда заботы брали на себя взрослые. В условиях современного мира такая реакция выглядит понятной, но, по словам специалистов, не приносит долгосрочного эффекта. Куда более результативными оказываются осознанные практики: медитация, когнитивно-поведенческая терапия или общение с близкими.
Уточнения
Соска (также соска-пустышка) — предмет, служащий для удовлетворения потребности младенца в сосании. В современном виде она состоит из трёх частей: резиновый или силиконовый сосок, насадка и ручка.
