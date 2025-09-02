Детская привычка вросла во взрослую жизнь: взрослая соска взорвала соцсети и стоматологов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Тренды из Азии давно перестали быть чем-то экзотическим. В этот раз мир обсуждает любопытное, но тревожное явление — соски-пустышки для взрослых. В Китае их продажи выросли настолько, что только за месяц расходятся тысячи экземпляров, а стоимость варьируется от символических 10 юаней до 500 (от 1 200 до 5 500 тысяч рублей). Социальные сети сделали этот предмет популярным среди миллионов пользователей, превратив его из странного аксессуара в модный антистресс-гаджет. Но врачи уверены: за иллюзией спокойствия скрывается серьёзный риск.

Мужчина с пустышкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с пустышкой

Психологический соблазн

Многие признаются, что находят в пустышках источник умиротворения. По их словам, привычка помогает снять напряжение после тяжёлого дня, уменьшить тревожность или быстрее уснуть. Некоторые отмечают и неожиданные бонусы — подавление тяги к еде и курению, а также помощь при СДВГ. Всё это звучит привлекательно, особенно в эпоху хронического стресса, когда простые решения кажутся спасением. Однако психологи предупреждают: эффект скорее субъективный и временный, чем долгосрочный.

Что говорят пользователи

"Когда я испытываю стресс на работе, я сосу пустышку. Это даёт чувство безопасности, знакомое мне с детства", — призналась одна из участниц форума.

Подобные истории множатся в интернете. Кто-то рассказывает о том, что именно пустышка помогла ему пережить тяжёлый развод, кто-то уверяет, что благодаря этому избавился от привычки перекусывать сладким. Но эксперты напоминают: психологическая зависимость тоже опасна, а в случае с пустышками она может сочетаться с физическим ущербом для здоровья.

Угроза для зубов и прикуса

Стоматологи первыми забили тревогу. В их практике всё чаще появляются взрослые пациенты с так называемым "открытым прикусом".

"Если вы продолжаете сосать пустышку во взрослом возрасте, верхние и нижние передние зубы перестают смыкаться", — пояснил стоматолог Уинтерс.

Такая деформация приводит к нарушению жевания, дикции и эстетики улыбки. Исправить проблему можно только с помощью брекетов, а это дорого и долго. Кроме того, постоянное давление на зубы нарушает естественные привычки глотания и кусания. Исправление подобных нарушений требует не месяцев, а лет работы с врачами.

Скрытые последствия

Помимо ортодонтических рисков, врачи указывают на вероятность занесения инфекций. Предмет, который постоянно держат во рту, становится рассадником бактерий. Даже при регулярной гигиене полностью обезопасить себя невозможно. Добавим сюда социальный аспект: использование пустышки взрослым человеком вызывает недоумение и может стать причиной насмешек, что ещё сильнее усугубляет стресс, с которым, собственно, и пытаются бороться.

Иллюзия вместо решения

Главная проблема пустышек для взрослых — они подменяют реальную работу над собой. Вместо поиска здоровых способов снижения стресса — спорта, дыхательных практик, прогулок или полноценного отдыха — человек получает кратковременное облегчение и формирует зависимость. Эксперты отмечают, что на фоне такой привычки не исчезают ни тревожность, ни бессонница, ни тяга к вредным привычкам, а зачастую они даже усиливаются.

Взгляд со стороны психологии

Психологи сравнивают это явление с эмоциональной регрессией: желание вернуться в безопасное состояние младенчества, когда заботы брали на себя взрослые. В условиях современного мира такая реакция выглядит понятной, но, по словам специалистов, не приносит долгосрочного эффекта. Куда более результативными оказываются осознанные практики: медитация, когнитивно-поведенческая терапия или общение с близкими.

Уточнения

Соска (также соска-пустышка) — предмет, служащий для удовлетворения потребности младенца в сосании. В современном виде она состоит из трёх частей: резиновый или силиконовый сосок, насадка и ручка.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Детская привычка вросла во взрослую жизнь: взрослая соска взорвала соцсети и стоматологов
