Промедление сегодня — диагноз завтра: опасная привычка миллионов превращает болезни в смертельные

3:39
Здоровье

Промедление — это не всегда лень, хотя внешне оно часто так и выглядит. На самом деле речь идёт о привычке откладывать важные дела, даже понимая, что последствия могут быть неблагоприятными. Университет Оттавы определяет прокрастинацию как сознательное решение отложить задачу или обязательство ради менее значимого занятия. Особенно остро это проявляется, когда речь заходит о здоровье.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Многие исследования, опубликованные в журнале The Conversation, показывают: люди, склонные к регулярному откладыванию дел, чаще жалуются на головные боли, простуды, расстройства пищеварения, испытывают хронический стресс и плохо спят. И хотя кажется, что заботу о себе можно "отложить до завтра", такая привычка ведёт к ухудшению общего состояния.

"Если вы не чувствуете боли и, кажется, всё в порядке, легко предположить, что вы здоровы. Но многие серьёзные заболевания проявляются без предупреждающих знаков", — подчеркнул врач общей практики Майкл О'Нил.

Почему мы откладываем заботу о здоровье

Эксперты выделяют три основные причины.

1. Я чувствую себя хорошо

Когда нет явных симптомов, возникает иллюзия здоровья. Однако болезни вроде гипертонии, диабета или онкологии могут развиваться скрытно. Именно поэтому профилактика играет ключевую роль: регулярные анализы и осмотры помогают выявить проблему на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

2. У меня нет времени

Высокий темп жизни делает заботу о здоровье ещё одной "галочкой" в длинном списке дел. Работа, семья, быт — всё кажется важнее, чем поход к врачу. Но на деле именно крепкое здоровье позволяет справляться со всеми остальными задачами. Простые действия — прогулка во время обеденного перерыва, тренировка или даже выбор более полезной еды — помогают сохранить силы и снизить стресс.

3. Я боюсь услышать диагноз

Страх перед плохими новостями заставляет многих откладывать обследования. Однако игнорирование проблемы не решает её, а только усугубляет. Чем раньше человек узнает о своём состоянии, тем больше у него шансов на эффективное лечение и сохранение качества жизни.

"Страх удерживает многих людей от обращения за медицинской помощью. Но игнорирование проблемы со здоровьем не устраняет её", — отметил доктор Майкл О'Нил.

Как перестать откладывать

Психологи отмечают: часть прокрастинации связана именно с тем, что человек боится начать. Лучшее решение — действовать сразу, даже если шаг кажется небольшим.

Несколько практических приёмов.

  • Запланировать конкретный день и время для визита к врачу.
  • Делить долгосрочные цели (например, улучшение физической формы) на более мелкие и достижимые.
  • Ставить во главу угла простые ежедневные действия: прогулка, запись на анализы, стакан воды вместо сладкой газировки.

"Ваше здоровье не обязательно должно быть идеальным, но оно должно быть приоритетом. Сделайте небольшой жест сегодня", — заключил доктор Майкл О'Нил.

Промедление естественно для каждого, но когда речь идёт о здоровье, оно может иметь серьёзные последствия. Задача — научиться действовать здесь и сейчас, ведь даже маленькие шаги способны изменить будущее в лучшую сторону.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
