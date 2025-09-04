Пять книг о кишечнике, которые объяснят, какие продукты бодрят, а какие крадут силы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Фраза "Мы — то, что мы едим", приписываемая Гиппократу, с каждым годом подтверждается всё новыми научными данными. Здоровье кишечника напрямую связано с тем, как мы себя чувствуем, сколько у нас энергии и даже насколько крепкий у нас иммунитет. Чтобы разобраться в этой теме, стоит обратиться к книгам врачей и исследователей, которые простыми словами объясняют сложные процессы. Ниже — пять работ, вошедших в шорт-лист премии "Здравомыслие".

1. "Кишечник работает. Мы отдыхаем"

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Сергей Вялов объясняет, как устроен наш кишечник и почему его сбои так сильно отражаются на повседневной жизни. В книге подробно описаны причины вздутия, болей и нарушений пищеварения. Автор даёт практические советы, которые помогут наладить работу ЖКТ и избавиться от неприятных симптомов.

2. "Энергия жизни. Как изменить метаболизм и сохранить здоровье"

Доктор медицинских наук Кейси Минс делает смелое предположение: многие тяжёлые заболевания, включая диабет, тревожность, депрессию и болезнь Альцгеймера, могут иметь общий корень — сбои в метаболизме. Автор рассказывает, как правильно "перевести" клетки организма в режим выработки полезной энергии и тем самым снизить риски развития болезней.

3. "Интервью с едой. Все о том, как есть так, чтобы получать максимум пользы и удовольствия"

Гастроэнтеролог, онколог, эндокринолог, фитнес-тренер и социолог объединились, чтобы честно ответить на самые популярные вопросы о питании. Авторы разбирают мифы, объясняют, почему одни продукты бодрят, а другие вызывают сонливость, как реклама влияет на наши привычки и действительно ли гастрит может быть следствием неправильного питания.

4. "Суперфуды. Подробное практическое руководство по применению самых полезных продуктов"

Журналист, врач и популяризатор науки Сергей Малоземов исследует феномен суперфудов. В книге разбираются полезные свойства чиа, водорослей и других "модных" продуктов. Автор общается с учёными, изучает последние исследования и помогает понять, какие продукты действительно стоит включить в рацион, а какие — лишь результат удачного маркетинга.

5. "Суперкишечник. 4-недельный план перепрограммирования микробиома, восстановления здоровья и потери веса"

Доктор медицинских наук Вильям Дэвис предлагает пошаговый месячный план по восстановлению микрофлоры кишечника. Он показывает, как с помощью питания можно улучшить эмоциональное состояние, снизить вес и взять под контроль здоровье в целом. Особое внимание уделяется балансу полезных и вредных микроорганизмов в кишечнике.

Эти пять книг помогают взглянуть на привычное питание по-новому. Они не только раскрывают роль кишечника в нашем здоровье, но и дают практические советы, которые можно применять в повседневной жизни.

Кни́га — один из видов печатной и рукописной ранее продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
