Тайна умного ребенка: ответ может крыться в самых первых месяцах жизни

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грудное вскармливание давно называют природным способом укрепления здоровья ребёнка, но новые данные подтверждают: его влияние куда глубже, чем считалось ранее. Учёные из Бристольского университета в Великобритании выяснили, что продолжение кормления грудью до шести месяцев напрямую связано с более высоким уровнем когнитивного развития у подростков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мать с младенцем

Что показало исследование

Специалисты проанализировали материалы масштабного проекта Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), в котором участвовали более 14,5 тысячи семей. Из них 11 337 матерей подробно рассказали о том, как кормили детей в первые месяцы жизни. Оказалось, что почти треть (28,7%) женщин продолжали грудное вскармливание в возрасте шести месяцев.

Сравнение этих данных показало: подростки, получавшие грудное молоко в младенчестве, демонстрируют заметные преимущества по более чем 40 параметрам.

В чём именно проявляется эффект

Ключевые различия касались не только уровня интеллекта. Ребята, которых кормили грудью дольше, опережали сверстников на 4,1-5,1 балла по IQ, лучше справлялись с чтением и математикой, обладали более развитой мелкой моторикой, показывали высокий уровень вербальных навыков.

Иными словами, польза грудного вскармливания сохраняется на годы вперёд, проявляясь в школе и подростковом возрасте.

Биологические причины

Грудное молоко — это не просто еда. Оно содержит уникальный набор питательных веществ и активных соединений: жирные кислоты, гормоны, факторы роста. Всё это работает на формирование и укрепление нервной системы, развитие мозга и формирование когнитивных функций.

Именно поэтому дети, получающие грудное молоко, имеют больше шансов на успешное усвоение школьной программы и более высокий уровень интеллектуального развития.

Что известно из других исследований

Ранее разные группы учёных уже отмечали, что грудное вскармливание снижает риск задержек развития у малышей. Но исследование ALSPAC стало одним из самых масштабных и долгосрочных, подтвердивших долгосрочные преимущества.

Результаты показывают: важность грудного вскармливания выходит далеко за рамки первых месяцев жизни.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

