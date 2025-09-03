Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайна умного ребенка: ответ может крыться в самых первых месяцах жизни

2:38
Здоровье

Грудное вскармливание давно называют природным способом укрепления здоровья ребёнка, но новые данные подтверждают: его влияние куда глубже, чем считалось ранее. Учёные из Бристольского университета в Великобритании выяснили, что продолжение кормления грудью до шести месяцев напрямую связано с более высоким уровнем когнитивного развития у подростков.

Мать с младенцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мать с младенцем

Что показало исследование

Специалисты проанализировали материалы масштабного проекта Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), в котором участвовали более 14,5 тысячи семей. Из них 11 337 матерей подробно рассказали о том, как кормили детей в первые месяцы жизни. Оказалось, что почти треть (28,7%) женщин продолжали грудное вскармливание в возрасте шести месяцев.

Сравнение этих данных показало: подростки, получавшие грудное молоко в младенчестве, демонстрируют заметные преимущества по более чем 40 параметрам.

В чём именно проявляется эффект

Ключевые различия касались не только уровня интеллекта. Ребята, которых кормили грудью дольше, опережали сверстников на 4,1-5,1 балла по IQ, лучше справлялись с чтением и математикой, обладали более развитой мелкой моторикой, показывали высокий уровень вербальных навыков.

Иными словами, польза грудного вскармливания сохраняется на годы вперёд, проявляясь в школе и подростковом возрасте.

Биологические причины

Грудное молоко — это не просто еда. Оно содержит уникальный набор питательных веществ и активных соединений: жирные кислоты, гормоны, факторы роста. Всё это работает на формирование и укрепление нервной системы, развитие мозга и формирование когнитивных функций.

Именно поэтому дети, получающие грудное молоко, имеют больше шансов на успешное усвоение школьной программы и более высокий уровень интеллектуального развития.

Что известно из других исследований

Ранее разные группы учёных уже отмечали, что грудное вскармливание снижает риск задержек развития у малышей. Но исследование ALSPAC стало одним из самых масштабных и долгосрочных, подтвердивших долгосрочные преимущества.

Результаты показывают: важность грудного вскармливания выходит далеко за рамки первых месяцев жизни.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
