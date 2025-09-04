Пять тревожных признаков сигналят о переменах в организме — и обычная усталость здесь ни при чём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В условиях современного ритма жизни многие люди сталкиваются с постоянной усталостью, но важно отличать обычное переутомление от начинающейся депрессии. Врач-невролог Наталья Маклакова объясняет ключевые различия между этими состояниями.

Эмоциональное истощение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоциональное истощение

Обычная усталость возникает как естественная реакция на перегрузки — ненормированный рабочий график, отсутствие выходных и накопившиеся бытовые дела. Она проходит после качественного отдыха, полноценного сна, прогулок или встреч с друзьями. Достаточно взять отпуск, чтобы восстановить силы и вернуться к нормальному состоянию, отметила Маклакова.

Депрессия — это заболевание, связанное с нарушением выработки нейромедиаторов (серотонина, дофамина и норадреналина). Оно не исчезает после отдыха и требует профессиональной помощи, подчеркнула врач.

Ключевые симптомы депрессии

  • Снижение настроения и чувства радости.
  • Нарушение концентрации внимания.
  • Низкая самооценка или чувство вины.
  • Безнадежность в отношении будущего.
  • Мысли о смерти или суициде.
  • Нарушения сна (бессонница или избыточная сонливость).
  • Изменения аппетита и веса.
  • Психомоторное возбуждение или заторможенность.
  • Постоянная усталость и недостаток энергии.
  • Потеря интереса к ранее приятным занятиям.

Наличие пяти из этих симптомов в течение двух недель может указывать на депрессию. Дополнительные тревожные признаки: ранние пробуждения, ухудшение памяти, хронические боли и неспособность испытывать удовольствие, сообщает Газета.Ru.

Когда обращаться за помощью

  1. Если усталость не проходит после отдыха.
  2. Симптомы сохраняются более двух недель.
  3. Состояние мешает повседневной жизни и работе.

Депрессия, как и любое заболевание, требует своевременной диагностики и лечения. Раннее обращение к специалисту значительно повышает эффективность терапии и ускоряет восстановление. Не стоит игнорировать продолжительные изменения в настроении и общем состоянии — это может быть важным сигналом для обращения за профессиональной помощью.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Утомле́ние  или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
