Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки

2:22
Здоровье

Главный врач Института долголетия РНЦХ им. академика Петровского Инна Решетова выделила три ключевые проблемы, мешающие россиянам достичь столетнего рубежа. По её словам, преждевременное старение обусловлено не отсутствием медицинских технологий, а системными пробелами в образе жизни населения.

Пожилая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилая женщина

Критические факторы риска

  1. Игнорирование профилактики. Многие россияне пренебрегают регулярными медицинскими осмотрами, что приводит к поздней диагностике заболеваний. Хотя телемедицина и другие технологии стали более доступны, культура превентивного подхода ещё не сформирована.
  2. Дефицит физической активности. Низкий уровень ежедневной двигательной активности ускоряет возрастные изменения и повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. Несбалансированное питание и стресс. Традиционный рацион часто содержит избыток простых углеводов и недостаток микронутриентов. В сочетании с хроническим стрессом это создаёт почву для развития метаболических нарушений.

Данные статистики

На 10 тысяч россиян приходится всего 41 человек старше 91 года и лишь один столетний долгожитель. При этом в Москве зафиксировано около 1000 граждан, перешагнувших 100-летний рубеж, что демонстрирует влияние урбанизации и доступности медицины, сообщает Газета.Ru.

Рекомендации специалиста для тех, кто хочет жить дольше

  • Начинать профилактику старения следует уже в 20-25 лет.
  • Формировать сбалансированный рацион с акцентом на растительную пищу.
  • Интегрировать регулярную физическую активность в повседневную жизнь.
  • Проходить ежегодные чекапы даже при отсутствии жалоб.

"Уже в 20 лет нужно думать о своем рационе, уровне физической активности и здоровье. Это пожизненная работа, но это не значит, что в 50 или 60 лет уже поздно начинать", — добавила Решетова.

Эксперт отмечает, что государство активно развивает телемедицинские услуги и повышает доступность высокотехнологичной помощи в регионах, однако ответственность за ежедневные привычки остаётся за самими гражданами.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
