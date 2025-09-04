Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки

Главный врач Института долголетия РНЦХ им. академика Петровского Инна Решетова выделила три ключевые проблемы, мешающие россиянам достичь столетнего рубежа. По её словам, преждевременное старение обусловлено не отсутствием медицинских технологий, а системными пробелами в образе жизни населения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилая женщина

Критические факторы риска

Игнорирование профилактики. Многие россияне пренебрегают регулярными медицинскими осмотрами, что приводит к поздней диагностике заболеваний. Хотя телемедицина и другие технологии стали более доступны, культура превентивного подхода ещё не сформирована. Дефицит физической активности. Низкий уровень ежедневной двигательной активности ускоряет возрастные изменения и повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Несбалансированное питание и стресс. Традиционный рацион часто содержит избыток простых углеводов и недостаток микронутриентов. В сочетании с хроническим стрессом это создаёт почву для развития метаболических нарушений.

Данные статистики

На 10 тысяч россиян приходится всего 41 человек старше 91 года и лишь один столетний долгожитель. При этом в Москве зафиксировано около 1000 граждан, перешагнувших 100-летний рубеж, что демонстрирует влияние урбанизации и доступности медицины, сообщает Газета.Ru.

Рекомендации специалиста для тех, кто хочет жить дольше

Начинать профилактику старения следует уже в 20-25 лет.

Формировать сбалансированный рацион с акцентом на растительную пищу.

Интегрировать регулярную физическую активность в повседневную жизнь.

Проходить ежегодные чекапы даже при отсутствии жалоб.

"Уже в 20 лет нужно думать о своем рационе, уровне физической активности и здоровье. Это пожизненная работа, но это не значит, что в 50 или 60 лет уже поздно начинать", — добавила Решетова.

Эксперт отмечает, что государство активно развивает телемедицинские услуги и повышает доступность высокотехнологичной помощи в регионах, однако ответственность за ежедневные привычки остаётся за самими гражданами.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

