Туман в голове и тяжесть в теле сбивают организм с курса — многие ошибочно принимают это за депрессию

Здоровье

Если у вас нет сил и настроения, не спешите обвинять во всём депрессию. Возможно, причина кроется в смене сезонов, изменении светового режима и других параметрах окружающей среды, которые влияют на организм. Об этом рассказала Валентина Салман, аккредитованный эксперт в области коррекции питания и образа жизни.

Витамин Д
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамин Д

Осенью и зимой многие люди сталкиваются с плохим настроением, усталостью и депрессией. В этот период важно поддерживать организм и помогать ему справляться с последствиями изменения погоды. Среди множества советов сложно понять, что действительно полезно для иммунитета, а что может быть пустой тратой времени и денег, напомнила эксперт.

Первый важный витамин — витамин D. С уменьшением количества солнечных дней уровень этого витамина в организме снижается. Витамин D играет ключевую роль в активации иммунного ответа, регулируя работу макрофагов и других клеток, борющихся с вирусами и бактериями. Для лучшего усвоения витамина D рекомендуется использовать его в липосомальной форме.

Второй важный витамин — витамин C, который является мощным антиоксидантом и поддерживает иммунную защиту. Он помогает защищать слизистые оболочки от вирусов и бактерий, а также способствует окислительной активности кожи. Для эффективного использования витамина C рекомендуется выбирать форму аскорбата натрия.

Цинк также важен для формирования иммунных клеток, таких как макрофаги и лимфоциты. Исследования показали, что раннее применение цинка может сократить длительность простуды. Рекомендуется использовать цинк в хелатных формах, например, пиколинат цинка, приводит слова эксперта Газета.Ru.

Однако, не все добавки могут быть полезны.

"Мультивитаминные комплексы с длинными составами, где используются низкие дозировки действующих веществ в неактивных формах, а также действующие вещества могут "спорить" за усвоение в организме человека. В данном случае вы не получите никакой пользы, кроме нагрузки на организм", — сказала Валентина Салман.

Экзотические суперфуды, такие как ягоды асаи и годжи, не имеют уникальных свойств и могут быть просто вкусной едой. Обычные локальные продукты, такие как шиповник, черная смородина, черника и клюква, могут быть более эффективными.

Некоторые добавки, такие как черная бузина и эхинацея, имеют ограниченные доказательства своей эффективности. Коллоидное серебро, популярное для поддержки иммунитета, также вызывает споры из-за отсутствия научных доказательств и риска побочных эффектов.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
