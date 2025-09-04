Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космическая стиральная машина: она будет чистить вещи без порошка и воды
Загар тает, как мороженое: простые шаги, чтобы остановить процесс
Хотели яркий ковер из тюльпанов, а получили проплешины? Осенью ошибка стоит особенно дорого
Не везение, а проверка на совесть: что будет, если расплатиться найденной банковской картой
Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
США готовятся к отправке людей на Марс: вот каков их план действий

Кофе для иммунитета: секретные ингредиенты, которые делают напиток лекарством

2:30
Здоровье

Утро без кофе для многих — как день без начала. Но привычная чашка эспрессо или латте со временем может показаться скучной. Чтобы добавить ярких красок и пользы, можно экспериментировать с необычными добавками. Некоторые продукты не только меняют вкус, но и усиливают бодрящий эффект, укрепляют иммунитет и даже замедляют процессы старения.

Чашка кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка кофе

Кокосовое молоко: экзотика в каждой чашке

Если привычное коровье молоко кажется слишком простым, стоит попробовать кокосовое. Оно придаёт напитку мягкую сладость и лёгкий ореховый оттенок. Кроме того, кокосовое молоко богато полезными жирами и антиоксидантами, которые поддерживают кожу и иммунитет. При регулярном употреблении такой кофе может замедлять возрастные изменения.

Корица: пряная классика

Немного корицы — и привычный вкус кофе превращается в пряное лакомство. Эта специя не только добавляет тепла и глубины аромату, но и помогает разогнать обмен веществ, улучшает работу мозга и укрепляет защитные силы организма.

Черный перец: острота для иммунитета

Кофе с щепоткой молотого чёрного перца — необычный, но давно известный рецепт. Такой напиток отлично согревает и особенно полезен в сезон простуд. Перец усиливает действие кофеина и придаёт напитку пикантность.

Имбирь: энергия и защита от простуд

Корень имбиря давно славится своими целебными свойствами. Добавленный в кофе, он придаёт лёгкую остроту и свежесть. Такой напиток помогает укрепить иммунитет, улучшает кровообращение и может облегчить течение простуды.

Куркума: золотое настроение

Популярная специя не зря считается природным противовоспалительным средством. Куркуму можно добавлять в кофе как самостоятельно, так и вместе с молоком, получая модный "золотой латте". Этот напиток бодрит и благотворно влияет на организм.

Кофе с пользой каждый день

Даже самые простые добавки способны преобразить привычный напиток и превратить утреннюю чашку кофе в настоящий ритуал. Экспериментируй с вкусами, но не забывай о мере: слишком большое количество специй может перебить аромат кофе. А вот несколько щепоток — именно то, что нужно, чтобы напиток стал не только вкусным, но и полезным.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Последние материалы
Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
США готовятся к отправке людей на Марс: вот каков их план действий
Бум интереса к родительству в Корее появился после необычной мотивации
Пистолет на АЗС работает без датчиков: секрет спрятан в другом
Замедляют старение и снижают холестерин: три лучших гарнира для людей после 50 лет
Когда ручки важнее стен: простые приёмы превратят старый гарнитур в современный интерьер
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.