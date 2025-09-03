Запреты не работают: как перестать мучить себя и справиться с тягой к сладкому

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сладости для многих становятся палочкой-выручалочкой: они помогают пережить стресс, поднимают настроение и дарят быстрое чувство насыщения. Но есть и обратная сторона — лишний сахар бьёт по фигуре, провоцирует набор веса и ухудшает самочувствие. Врачи советуют ограничивать его количество, однако полностью отказаться от сладкого удаётся не каждому. Что же делать, если желание съесть шоколадку или пирожное не даёт покоя? Есть несколько способов справиться с тягой к сладкому и при этом не навредить себе.

Девушка смотрит на пирожное
Фото: https://i.pinimg.com/736x/aa/e8/42/aae842f88a3c1f1e4e6e635d6a488911.jpg
Девушка смотрит на пирожное

1. Соблюдайте режим питания

Часто тяга к сладкому возникает не из-за "слабости", а из-за неправильного питания в течение дня. Если человек ест нерегулярно, мозг начинает требовать быстрый источник энергии — а проще всего её получить именно из сахара.

Чтобы избежать этого, достаточно наладить режим: перекусывать каждые 3-4 часа и не доводить себя до состояния сильного голода. Тогда организм не будет панически требовать быстрые углеводы.

2. Замените сладости фруктами

Фрукты помогают обмануть тягу к десертам. Они сладкие на вкус, но при этом богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами, которые действительно нужны организму. Яблоки, груши, мандарины, ягоды или сухофрукты могут стать отличным перекусом.

При этом важно помнить: сухофрукты более калорийные, чем свежие плоды, и содержат концентрированный сахар. Поэтому их стоит есть в небольших количествах — например, несколько кураги или фиников вместо целой горсти конфет.

3. Контролируйте порции

Полный отказ от сладкого может привести к срывам: чем жёстче ограничения, тем сильнее желание нарушить их. Поэтому лучше позволять себе небольшие порции полезных сладостей.

Несколько долек тёмного шоколада, домашние финиковые конфеты или йогурт с ягодами помогут удовлетворить потребность в сладком без лишних калорий. Такой подход позволяет держать ситуацию под контролем и постепенно уменьшать тягу.



Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
