В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки

Европейская кухня переживает настоящий бум — всё больше людей открывают для себя бамию, или "дамский пальчик". Продолговатые зелёные стручки внешне напоминают фасоль, а по вкусу — что-то среднее между цукини и стручковой фасолью. Но главное в этом овоще — его полезные свойства, которые делают бамию идеальным продуктом для поддержания здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бамия (стрючки) на столе

Секреты состава

Бамия относится к семейству мальвовых, как и гибискус. В её стручках сконцентрировано множество витаминов и минералов. Витамин С укрепляет иммунитет, магний и калий поддерживают работу сердца и сосудов, а кальций с фосфором отвечают за здоровье костей.

Особое внимание заслуживает клетчатка, которой в бамии очень много. Она нормализует работу кишечника, помогает при запорах и снижает уровень сахара в крови. Благодаря этому овощ всё чаще рекомендуют включать в рацион людям с диабетом и заболеваниями пищеварительной системы.

Польза для организма

Регулярное употребление бамии:

укрепляет сердечно-сосудистую систему;

улучшает пищеварение и работу кишечника;

помогает регулировать давление и уровень сахара;

поддерживает здоровье костей и суставов;

снижает воспалительные процессы в ЖКТ.

Кроме того, этот овощ низкокалориен — всего 36 ккал на 100 граммов. Поэтому он подходит для диетического питания и легко включается в меню тех, кто следит за весом.

Овощ для здоровья желудка

Бамия содержит особые слизистые вещества, которые смягчают стенки желудка и кишечника. Это делает её полезной для людей с язвенной болезнью, гастритом, геморроем. Врачи отмечают, что такие продукты работают мягко и естественно, помогая организму восстановиться без лишней нагрузки.

Тренд, который задержится

В Британии бамию называют "lady's finger" за её изящную форму. Сегодня этот овощ всё чаще можно встретить в европейских ресторанах и на полках супермаркетов. Его жарят, тушат, добавляют в супы и овощные рагу. Лёгкость приготовления и универсальность сделали бамию любимицей тех, кто ищет новые вкусы и заботится о здоровье.

Уточнения

Ма́льва или Просви́рник (лат. Málva), — род травянистых растений семейства Мальвовые (Malvaceae), типовой род этого семейства.



