Старый рецепт из бабушкиной аптечки: домашний сироп от кашля готовится из продуктов, которые всегда под рукой

Аптека под рукой не всегда нужна, чтобы справиться с неприятным кашлем. Иногда достаточно заглянуть в собственный холодильник и на полку с травами. Натуральные сиропы, приготовленные дома, помогают смягчить горло, ускоряют отхождение мокроты и поддерживают иммунитет. Главное — помнить: такие средства могут быть лишь дополнением, а не заменой медицинской помощи.
Луково-медовый сироп: классика народной аптечки
Этот вариант — самый быстрый и простой. Его знали ещё наши бабушки, и он до сих пор остаётся "дежурным" средством в холодное время года.
Ингредиенты
большая луковица;
натуральный мёд;
стеклянная банка или бутылка.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать кубиками.
В банке выложить слоями лук и мёд.
Накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.
За это время выделится густой сок — именно он и является целебным сиропом. Хранить средство лучше в холодильнике и использовать в течение 2-3 дней.
Почему работает
фитонциды в луке убивают бактерии, а мёд обволакивает слизистую и смягчает горло.
Сироп с травами: больше пользы и аромата
Этот рецепт чуть сложнее, но сочетание трав делает его особенно эффективным при сухом кашле.
Ингредиенты
1,5 луковицы;
200 мл воды;
100 г мёда;
по 1 ст. ложке сушёных листьев шалфея, подорожника и тимьяна.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать.
В кастрюле соединить все ингредиенты.
Довести до кипения и варить 5 минут на слабом огне.
Процедить через сито.
Готовый сироп хранится в холодильнике и принимается по 1-2 столовых ложки трижды в день.
Почему работает
шалфей снимает воспаление и успокаивает слизистую;
тимьян расслабляет бронхи, облегчая дыхание;
подорожник подавляет кашель и помогает иммунитету.
На что обратить внимание
Домашние сиропы можно использовать только как вспомогательное средство.
Если кашель затягивается больше недели, появляется температура или одышка — нужно обращаться к врачу.
Детям до года мёд противопоказан.
Домашний сироп от кашля — это простой и доступный способ поддержать организм в сезон простуд. Лук, мёд и травы создают естественный барьер против бактерий и помогают быстрее справиться с болезнью. Но полагаться только на народные методы опасно: иногда кашель сигнализирует о серьёзных проблемах.
Уточнения
Ка́шель - врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
