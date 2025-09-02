Миф о вреде позднего ужина разрушен: что можно есть перед сном

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поздний ужин не оказывает негативного влияния на сон и метаболизм у здорового человека, если выбирать легкие продукты и учитывать индивидуальные потребности организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Эксперт отметил, что для каждого человека оптимальный вечерний перекус может быть разным и зависит от того, что и когда он ел в течение дня.

"Во время позднего перекуса нужно ориентироваться на легкую пищу: яйца, нежирная рыба, морепродукты, творог, кефир или йогурт. Для каждого это индивидуально, главное — прислушиваться к собственному самочувствию и не переедать", — пояснил Калинчев.

Он подчеркнул, что спортсмены, особенно занимающиеся бодибилдингом, иногда ночью перекусывают из-за высокого суточного расхода калорий, и это не влияет на качество их сна.

"Если вы здоровый человек, можете съесть легкий перекус и сразу лечь спать. Проблем не возникнет, если не употреблять тяжелую пищу", — добавил эксперт.

Калинчев также обратил внимание на распределение калорий в течение дня.

"Вечерний перекус не должен заменять полноценный ужин и не должен превышать треть суточной нормы калорий. Он служит легким дополнением к рациону, которое не перегружает организм и не мешает сну. Главное — выбирать продукты, которые легко усваиваиваются организмом, и учитывать индивидуальные потребности", — заключил Калинчев.