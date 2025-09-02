Тихие убийцы внутри нас: болезни-призраки, что способны оборвать жизнь в любой момент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Главная сложность многих опасных заболеваний в том, что они не подают сигналов на ранних стадиях. Человек чувствует себя здоровым, продолжает жить в привычном ритме и даже не подозревает, что болезнь уже набирает силу. Именно поэтому так важно знать о недугах, которые чаще всего протекают скрытно, и проходить регулярные обследования.

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Гипертония

Повышенное артериальное давление называют "невидимым убийцей". Оно может годами не давать о себе знать, пока не приведёт к инсульту или инфаркту. Кроме того, гипертония увеличивает риск развития почечной недостаточности и заболеваний сетчатки.

  • Норма давления: до 140/90 мм рт. ст.
  • Людям до 40 лет достаточно измерять давление раз в год, после 40 — 2-3 раза в год.
  • Лишний вес, диабет и наследственность усиливают риски.

Мерцательная аритмия

Фибрилляция предсердий — одно из самых распространённых нарушений сердечного ритма. Нередко человек не ощущает нерегулярного сердцебиения и узнаёт о диагнозе только после инсульта.

Международные исследования показывают: у 10-30% пациентов инсульт становится первым проявлением аритмии. Чтобы вовремя обнаружить проблему, рекомендуется хотя бы раз в год делать ЭКГ, а при подозрительных симптомах — проходить суточное мониторирование.

Онкологические заболевания

Рак на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Первые признаки бывают неспецифичными:

  • необъяснимая потеря веса;
  • длительное повышение температуры;
  • хроническая слабость;
  • бледность и изменения кожи;
  • упорные запоры или боли.

Всемирная организация здравоохранения подчёркивает: онкология — это группа из сотен различных болезней. Для каждого вида существуют свои методы скрининга. Так, для женщин важны маммография и тест на ВПЧ, для мужчин — контроль состояния простаты, для курильщиков — низкодозная КТ лёгких.

Атеросклероз сосудов

На раннем этапе атеросклероз никак себя не проявляет. Но именно он лежит в основе инсультов, инфарктов и заболеваний периферических артерий. Причина — образование холестериновых бляшек, которые постепенно сужают просвет сосудов.

  • Основной способ профилактики — регулярная проверка уровня холестерина.
  • При отклонениях стоит проходить УЗИ сосудов шеи и ног, чтобы вовремя выявить изменения.
  • Сбалансированное питание и физическая активность существенно снижают риски.

Внезапная сердечная смерть

Это редкая, но крайне опасная патология. Она может проявиться в виде внезапной остановки сердца у молодых и внешне здоровых людей. Причина часто кроется в наследственных особенностях работы сердечной мышцы, которые создают риск смертельно опасных аритмий.

Заподозрить проблему можно, если:

  • в семье были случаи внезапной смерти в молодом возрасте;
  • наблюдались эпизоды необъяснимых потерь сознания.

Современная диагностика включает ЭКГ, УЗИ сердца и длительное мониторирование ритма. При выявлении патологии иногда требуется установка кардиовертера-дефибриллятора.

Главное — не игнорировать профилактику

Многие болезни действительно могут "прятаться" долгие годы. Но это не значит, что их невозможно выявить. Регулярные обследования, контроль давления и уровня холестерина, внимательное отношение к любым необычным симптомам позволяют вовремя остановить развитие опасных процессов.

Уточнения

Боле́знь - это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
