Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны

3:41
Здоровье

Молоко многие называют универсальным напитком, но на самом деле оно далеко не со всем "дружит". Комбинация с некоторыми продуктами может вызвать неприятные ощущения в желудке, снизить усвоение полезных веществ или даже привести к проблемам с пищеварением. Разберёмся, с чем молочные продукты лучше не смешивать и почему.

Мужчина пьет молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьет молоко

Почему молоко не всегда полезно в дуэте

Молоко содержит белок, жиры и лактозу, которые требуют определённых ферментов для усвоения. Когда оно попадает в желудок вместе с продуктами, требующими иной среды для переваривания, процесс может замедляться. В результате пища задерживается, а это вызывает дискомфорт, тяжесть, вздутие и иногда даже проблемы с кишечником. Зарубежные диетологические исследования подтверждают: неправильно подобранные сочетания способны ухудшить работу ЖКТ и снизить усвоение витаминов и минералов.

Что не стоит совмещать с молоком

Кофе

  • Учёные отмечают, что молочный белок может связывать часть кофеина и антиоксидантов, из-за чего бодрящий эффект напитка снижается. Если цель — зарядиться энергией, лучше пить чёрный кофе без добавок.

Чай

  • Английская традиция добавлять молоко в чай нравится многим, но исследования показывают, что молочный белок частично блокирует антиоксидантные свойства чая. Таким образом, польза от напитка уменьшается.

Морепродукты

  • Рыба, креветки и моллюски содержат специфический белок, который хуже усваивается в комбинации с молочными продуктами. По данным зарубежных гастроэнтерологических обзоров, такое сочетание может спровоцировать тяжесть, расстройства пищеварения и даже аллергические реакции.

Овощи

  • Огурцы, помидоры, кабачки и брокколи сами по себе полезны, но в сочетании с молоком нередко вызывают вздутие и повышенное газообразование. Особенно чувствительные люди могут столкнуться с расстройством желудка.

Мясо

  • Белок животного происхождения усваивается медленно, а молоко в желудке быстро сворачивается, превращаясь в плотную массу. Это затрудняет переваривание и создаёт нагрузку на желудок и печень. Если вы любите соусы, попробуйте заменить сливки на йогурт или сметану — это будет легче для пищеварения.

Почему возникают неприятные ощущения

Когда молоко смешивается с другими белковыми продуктами или трудноусвояемыми овощами, в желудке образуются комки, напоминающие творог. Такие сгустки дольше перевариваются, что создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. В западных медицинских публикациях отмечается, что при частом употреблении тяжёлых комбинаций могут усиливаться симптомы гастрита, диспепсии и других заболеваний ЖКТ.

Как правильно употреблять молоко

Чтобы молочные продукты приносили пользу, а не вред, врачи рекомендуют:

  • пить молоко отдельно от других приёмов пищи, делая паузу минимум 1,5-2 часа;
  • ограничиться одним стаканом в день;
  • сочетать молоко с продуктами, которые не перегружают пищеварение, например с кашами;
  • следить за свежестью напитка, так как испорченное молоко вызывает сильные расстройства желудка.

Зарубежные исследования подтверждают: безопаснее употреблять его отдельно или комбинировать с нейтральными продуктами. Правильные привычки помогут сохранить здоровье и получать от молока максимум пользы.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
