Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк против мошенников: колоссальная сумма спасена
Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт
Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно
Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов
Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю
Межкомнатное полотно превращает спальню в тишину: выбор, о котором не жалеют
Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку
Луковицы гиацинтов хранят тайну: правильный месяц дарит пышное цветение
125 миллионов лет эволюции в одной челюсти: акула, пережившая динозавров, снова на поверхности

Пьёте — и худеете: 5 утренних напитков, которые заменяют завтрак и запускают жиросжигание

3:17
Здоровье

Утро — ключевой момент, когда организм "просыпается" и запускает все внутренние процессы. Именно то, с чего начинается день, влияет на обмен веществ, самочувствие и даже настроение. Правильно подобранные напитки натощак могут стать настоящими эликсирами молодости: они очищают, бодрят и поддерживают работу систем организма. Ниже — пять вариантов, которые заслуживают места в вашем утреннем ритуале.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Вода

Самый простой и самый важный напиток. Стакан чистой воды комнатной температуры сразу после пробуждения:

  • запускает обмен веществ и работу ЖКТ;
  • выводит токсины, накопившиеся за ночь;
  • помогает избежать утренних головных болей;
  • поддерживает водный баланс и работу мозга.

Регулярная привычка начинать день с воды не имеет противопоказаний и подходит абсолютно всем.

Вода с яблочным уксусом

  • Популярный детокс-напиток, который помогает нормализовать уровень pH организма и стимулирует пищеварение. Достаточно развести 1 столовую ложку уксуса в стакане тёплой воды и выпить за 20-30 минут до завтрака. Такой коктейль особенно полезен тем, кто злоупотребляет сладким или кофе. Однако при болезнях желудка с повышенной кислотностью стоит отказаться от этого варианта.

Вода с лимоном

Классический напиток, который давно используется как утренний "очиститель". Его свойства:

  • укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С;
  • снижает риск образования камней в почках;
  • помогает организму выводить токсины;
  • способствует расщеплению жиров и поддерживает фигуру.

Но есть и ограничения: при гастрите и язве такой напиток может усугубить состояние.

Имбирный напиток

  • Имбирь признан одним из лучших природных стимуляторов. Он не только бодрит, но и помогает снять отёки. Приготовить напиток просто: вечером залейте чайную ложку свежего измельчённого имбиря стаканом кипятка, а утром у вас будет готовый эликсир. Такой настой улучшает кровообращение, ускоряет метаболизм и мягко согревает организм.

Сок сельдерея

Сельдерей заслужил репутацию суперфуда благодаря богатому составу: витамины A, C, K, минералы и клетчатка. Свежевыжатый сок сельдерея:

  • укрепляет иммунитет;
  • нормализует работу кишечника;
  • снижает уровень стресса и тонизирует;
  • помогает контролировать вес.

Пить его лучше сразу после приготовления, можно слегка разбавив водой. Однако злоупотреблять не стоит — в больших количествах он способен повышать риск образования камней в почках.

Огуречная вода

Простой и освежающий вариант для тех, кто любит лёгкие вкусы. Огуречная вода:

  • избавляет от отёков;
  • помогает выводить шлаки и токсины;
  • ускоряет обмен веществ;
  • снижает чувство голода.

Для приготовления достаточно натереть огурец, залить водой, добавить немного лимонного сока — и напиток готов.

Начинать утро с правильных напитков — значит давать организму мягкий и здоровый "запуск".

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Конец воздушных ям: новая технология сделает полеты гладкими
Наука и техника
Конец воздушных ям: новая технология сделает полеты гладкими Аудио 
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Последние материалы
Сбербанк против мошенников: колоссальная сумма спасена
Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт
Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно
Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов
Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю
Межкомнатное полотно превращает спальню в тишину: выбор, о котором не жалеют
Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку
Луковицы гиацинтов хранят тайну: правильный месяц дарит пышное цветение
125 миллионов лет эволюции в одной челюсти: акула, пережившая динозавров, снова на поверхности
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.