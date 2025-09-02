Спасает от рака и переломов, но вызывает страх сильнее диагноза: вся правда о луче, изменившем медицину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:12
Здоровье

Рентгеновские снимки прочно вошли в медицинскую практику, но до сих пор вызывают опасения у пациентов. Люди боятся слов "радиация" и "облучение", особенно когда речь идёт о беременных женщинах или детях. Разберёмся, действительно ли рентген опасен и стоит ли избегать обследований.

Рак легких
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Рак легких

Радиоактивный фон — часть жизни

Человек получает облучение каждый день, и основная его часть вовсе не связана с техникой или медициной.

  • около 80% радиации поступает из естественных источников: почвы, воды и космоса;
  • исследования показали: при резком снижении радиационного фона рост и развитие организмов замедляются;
  • естественный уровень излучения сопровождает человечество с момента его появления и не представляет угрозы в обычных дозах.

Таким образом, природная радиация — это не враг, а естественный фактор среды.

Бытовые приборы и мифы

Особенно много страхов связано с микроволновыми печами. Но факты говорят об обратном:

  • микроволновые печи не создают ионизирующее излучение;
  • их конструкция имеет защиту — металлическая сетка и герметичный корпус предотвращают выход волн наружу;
  • мобильные телефоны и другая бытовая техника также не создают опасных доз облучения.

Даже смена места жительства не изменит ситуацию: радиационный фон в деревне и в городе примерно одинаков.

Сколько излучения даёт рентген

Цифры, полученные при международных исследованиях, позволяют сравнить разные источники облучения:

  • рентгеновский снимок — около 0,11 мЗв;
  • цифровая флюорография — около 0,04 мЗв;
  • восьмичасовой перелёт через океан — примерно 0,05 мЗв;
  • компьютерная томография (КТ) — около 4 мЗв.

Для понимания масштабов: развитие лучевой болезни возможно только при разовой дозе около 1 Зв (это в тысячи раз больше медицинской процедуры). Смертельной считается доза 4,5 Зв.

Рентген и частота обследований

В разных странах существуют рекомендации по допустимым дозам:

  • в России средний уровень от медицинских обследований не должен превышать 1 мЗв в год (примерно 10 рентгенов или 20 цифровых флюорографий);
  • в США этот показатель выше — около 3 мЗв в год, что связано с активным использованием методов диагностики.

Главный принцип прост: если обследование необходимо для постановки диагноза, его нужно проводить.

Рентген при беременности

Зарубежные исследования подтверждают: стандартные медицинские процедуры во время беременности не представляют угрозы для плода.

  • опасным для развития ребёнка считается уровень выше 50 мГр;
  • доза при обычном рентгене или даже КТ в десятки раз меньше;
  • отказ от обследования при переломах или подозрении на серьёзные патологии несёт куда больший риск.

Рентген и грудное вскармливание

Мнение о том, что после рентгена нужно делать перерыв в кормлении, основано на мифах. Согласно зарубежным медицинским руководствам:

  • облучение не влияет на состав грудного молока;
  • прекращать кормление после рентгенодиагностики нет необходимости.

Рентген для детей

Родители особенно тревожатся, когда речь идёт о здоровье ребёнка. Однако статистика говорит следующее:

  • риск злокачественных изменений возрастает только при дозах 50-100 мЗв;
  • это соответствует более чем 500 рентгенам грудной клетки;
  • один диагностический снимок не способен вызвать такие последствия.

При подозрении на пневмонию или другие тяжёлые заболевания отказ от обследования гораздо опаснее, чем само облучение. Рациональный подход и доверие к медицине гораздо надёжнее, чем мифы и паника.

Уточнения

Рентген (в разговорной речи) — метод неинвазивного лучевого исследования внутренних органов — рентгенография и рентгеноскопия, а также аппарат для этого исследования.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
