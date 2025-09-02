Огурец-Франкенштейн и кукуруза-убийца: ГМО — великая ложь столетия или технология, которую мы не поняли

ГМО — это организмы, чей геном изменён с помощью технологий генной инженерии. В отличие от селекции, которая веками шла методом проб и ошибок, здесь учёные целенаправленно добавляют новый ген, чтобы растение стало, например, устойчивым к засухе или болезням.

Сама идея, что в продукты попадают "чужие" гены, и вызывает тревогу у многих. Но важно помнить: в каждой клетке яблока или пшеницы содержатся десятки тысяч генов, и человек ежедневно получает их миллиарды с пищей.

Как создают ГМО

Существует несколько способов внедрения новых генов. Иногда используют так называемую "генную пушку": фрагменты ДНК наносят на микрочастицы металла и "выстреливают" в клетку растения. Более распространённый метод — бактерия Agrobacterium tumefaciens, которая в природе сама встраивает гены в растения. Учёные научились использовать её как "курьера" для доставки нужных генов.

Любопытно, что и сама природа давно "занимается генной инженерией". Например, в сладком картофеле обнаружили бактериальные гены, попавшие туда тысячи лет назад без участия человека.

Главные опасения

Скептики чаще всего упоминают четыре риска:

возможное появление токсинов;

перенос аллергенных белков;

канцерогенность новых веществ;

влияние на микрофлору кишечника.

Однако эти риски остаются теоретическими. В пищеварительном тракте ДНК разрушается, и убедительных данных о переносе чужих генов в организм человека нет.

Что говорит наука

Международные организации сходятся во мнении: все ГМО-продукты, которые поступают на рынок, проходят многоступенчатую проверку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчёркивает: безопасность нужно оценивать для каждой ГМ-линии отдельно, но в целом доказательств их вреда не найдено.

По данным Управления по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США (FDA), генетически модифицированные растения и продукты из них безопасны как для людей, так и для животных. С 1995 года, когда началось коммерческое производство ГМО, ни один новый сорт не был признан опасным.

Российский контекст

В России к ГМО относятся с осторожностью. Для их использования требуется госразрешение, а продукты с содержанием более 0,9% подлежат обязательной маркировке. При этом зарегистрированных ГМ-линий немного — всего 26, включая сою, кукурузу, картофель, рис и сахарную свёклу.

Уточнения

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.

